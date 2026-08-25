ഇടിത്തീയായി കാലാവസ്ഥ; പൂക്കള് വിരിയേണ്ട പാടത്ത് പ്രതീക്ഷകള് വാടി, ഓണക്കാലം നിറം മങ്ങി പള്ളവരായന്പട്ടി
വിപണിയിൽ പൂക്കൾക്ക് ഉയർന്ന വിലയുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിളവില്ലാത്തത് കർഷകർക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്.
Published : August 25, 2026 at 2:53 PM IST
ഇടുക്കി: ഓരോ ഓണക്കാലവും തമിഴ്നാട്ടിലെ പള്ളവരായൻപട്ടി ഗ്രാമത്തിന് പ്രതീക്ഷയുടെ നാളുകളാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് പൂക്കൃഷി നടത്തുന്ന നൂറുക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ ഒരു വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ആ പ്രതീക്ഷകൾക്കെല്ലാം കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മഴ ലഭിക്കാത്തത് പൂക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇതോടെ കേരളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൂക്കൾ എത്തിക്കാന് പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകർ.
നാല് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പൂക്കൃഷി പാരമ്പര്യം
കേരളത്തിൻ്റെ ഓണക്കാല പൂവിപണിയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഗ്രാമമാണ് പള്ളവരായൻപട്ടി. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇവിടുത്തെ കർഷകർ കേരളത്തിലെ ഓണം മുന്നിൽക്കണ്ട് മുല്ല, ചെണ്ടുമല്ലി, ജമന്തി തുടങ്ങി വിവിധയിനം പൂക്കൾ വിപുലമായി കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നു. ഓണക്കാലമെത്തുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും വർണാഭമായ പൂപ്പാടങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് പതിവ്. പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളും പുലർച്ചെ മുതൽ പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുന്ന കർഷകരും കേരളത്തിലേക്ക് ലോഡ് കയറ്റിപ്പോകുന്ന വാഹനങ്ങളും പള്ളവരായൻപട്ടിയുടെ ഓണക്കാല കാഴ്ചകളായിരുന്നു.
മഴക്കമ്മിയിൽ ഉത്പാദനം തകർന്നു
എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ ചിത്രം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. കൃത്യസമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നത് ചെടികളുടെ വളർച്ചയെയും പൂക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. സാധാരണ ഓണക്കാലത്ത് വിപണിയിലേക്ക് പൂക്കളുടെ വൻ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, ഇത്തവണ പാടങ്ങളിൽ വിളവ് പകുതിയിലധികമായി കുറഞ്ഞു. ഒരു വർഷം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയോടെ പരിചരിച്ച കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട വിളവ് ലഭിക്കാതെ പോയത് കർഷകരെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
"വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ഓണവിപണി മനസിൽ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ മഴ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പാടങ്ങളിൽ പൂക്കളുടെ ഉത്പാദനം വളരെ കുറവാണ്. വിപണിയിൽ നല്ല വിലയുണ്ടെങ്കിലും വിൽക്കാൻ പൂക്കളില്ലാത്തതിനാൽ കടബാധ്യത മാത്രമേ മിച്ചമുള്ളൂവെന്ന്" പള്ളവരായൻപട്ടിയിലെ കർഷകൻ പറഞ്ഞു.
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വില ഉയർന്നിട്ടും വരുമാനമില്ല
പൂക്കളുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ സ്വാഭാവികമായും വിപണിയിൽ കിലോയ്ക്ക് ഉയർന്ന വിലയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്പാദനം തീരെ കുറവായതിനാൽ വില വർധനവിന്റെ ആനുകൂല്യം കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. വിൽക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പൂക്കൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതാണ് പ്രധാന തടസം. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പരിമിതമായ പൂക്കൾ പോലും വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ കർഷകർ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ്.
നിരാശയോടെ മലയോര വിപണികൾ
കേരളത്തിലെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൂക്കളമൊരുക്കാൻ ആവശ്യകത ഏറുമ്പോൾ, അതിനനുസരിച്ച് പൂക്കൾ എത്തിച്ചുനൽകാൻ സാധിക്കാതെ വിപണിയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഓണപ്പൂക്കളത്തിന് വർഷങ്ങളായി നിറം പകർന്നിരുന്ന പള്ളവരായൻപട്ടിയിലെ കർഷകർക്ക് ഇത്തവണ ഓണം കറുത്ത ഏടായി മാറി. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചെങ്കിലും അടുത്ത കൃഷിക്കാലത്തെങ്കിലും പ്രകൃതി കനിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷക സമൂഹം.
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