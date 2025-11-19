വോട്ട് ചോദിച്ച് വരുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചീഞ്ഞുനാറുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ഇവര്ക്ക് പറയാനുണ്ട്... പള്ളത്ത് എല്ലാം പള്ളിയാണ്
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പള്ളം ഫിഷിങ് ഹാര്ബറിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്.
Published : November 19, 2025 at 3:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പുലരും മുമ്പേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മീന്വലകളും ചേര്ന്നൊരുക്കുന ജീവിതതാളമാണ് കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പള്ളം ഫിഷിംഗ് ഹാര്ബറിന്. രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളില് കടലില് വല വിരിച്ച് അതിനെ തീരത്തിലേക്കു വലിച്ചു കയറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അവരുടെ അന്നം. ചിലപ്പോള് അവരെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് വല നിറയെ മീനായിരിക്കും. അന്ന് പ്രദേശമാകെ ഉത്സവ ലഹരിയിലായിരിക്കും.
എന്നാൽ എന്നും സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോഴും പച്ചമീന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് മീന് കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള വാഹനങ്ങള് അവിടെയത്തുന്നത് പതിവാണ്. പുലര്ച്ചെ ആരംഭിക്കുന്ന മീന് ലേലം രാവിലെ 9 മണി ആകുമ്പോഴേക്കും പൂര്ത്തിയാകും. ഇതോടെ പള്ളം ഹാര്ബറിലെ തിരക്ക് ഒഴിയും. പിന്നെ തീരം വൃത്തിയാക്കാന് സമീപത്തെ ഇടവക നിയോഗിച്ച ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള് മാത്രമാകും.
തീരത്തോടു ചേര്ന്ന് നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന മീന് വള്ളങ്ങള്ക്കു സമീപത്തു നിന്ന് വലകള് ഉണക്കി 12 മണിയോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സ്ഥലം വിടും. ഇതോടെ ഇവിടം ശൂന്യമാകും. പിന്നെ തീരമാകെ തെരുവുനായ്ക്കള് കീഴടക്കും. ആര്ക്കും ഒരു സുരക്ഷയുമില്ലാത്ത സ്ഥിതി.
തീരം വൃത്തിയാക്കല് മുതല് നായയെ തുരത്തല് വരെ ഇടവക
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ച ചര്ച്ചകളാണ് ഇപ്പോള് ഈ തീരത്തും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 18 വാര്ഡുകളില് 14 ഉം തീരദേശ വാര്ഡുകളാണ്. കരിങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമാണ് പള്ളം ഹാര്ബർ.
വോട്ട് അഭ്യര്ഥിച്ചെത്തുന്ന സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്ക് മുന്നില് മീന്പിടുത്തത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പള്ളം ഹാര്ബറിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. പള്ളത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉന്നയിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നവും തെരുവ്നായ ശല്യവും ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളായി തുടരുകയാണ്.
ഹാര്ബര് പ്രദേശത്തെ പള്ളി കമ്മിറ്റികള് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ തൊഴിലാളികള് ദിവസേന ഹാര്ബര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മേഖല വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും തീരത്ത് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പതിവാണ്. തീരത്തെ മാലിന്യവും ഇത് തിന്നാനെത്തുന്ന നായ്ക്കളും കാരണം രാത്രി വഴി നടക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിനടുത്തിരുന്ന് വല നെയ്യുന്ന ജെറോം പറയുന്നു.
നാളുകള് കഴിയുമ്പോള് മാലിന്യം കടല് വലിച്ചെടുക്കും. ആളുകള് മാലിന്യം കൊണ്ട് തള്ളുമ്പോള് അത് തിന്നാനെത്തുന്ന നായകൾ തീരം മുഴുവൻ മാലിന്യാവശിഷ്ടങ്ങളാക്കും. പഞ്ചായത്ത് ഈ മാലിന്യം പ്രശ്നം മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് തിരദേശക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ കപ്പല് മറിഞ്ഞ ശേഷം തീരത്തടിഞ്ഞ മാലിന്യം പഞ്ചായത്ത് എത്തി നീക്കം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും എന്നാർ നായയെ പിടിക്കാന് ആളില്ലെന്നും ജെറോം പറഞ്ഞു.
പള്ളം തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മീനെത്തുന്നില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ
തെരുവ്നായ ശല്യം രൂക്ഷമായ പള്ളം തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇന്ന് മീനുമെത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഹാര്ബര് വൃത്തിയാക്കാന് പള്ളി കമ്മിറ്റികള് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പുഷ്പറാണിക്കും കുഞ്ഞുമോള്ക്കും പറയാനുള്ളത്. ഹാര്ബര് പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം ദിവസേന നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ കടലിനോടടുത്ത ഭാഗത്താണ് കൂടുതല് മാലിന്യമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.
" തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം ആയതോടെ വോട്ട് ചോദിച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങിതുടങ്ങി. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാനായി പല വാഗാദാനങ്ങളും അവർ പറയും. എന്നാൽ പിന്നീട് അതിന് പരിഹാരം കാണാനോ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനോ ആരും കാണില്ല" എന്ന് പുഷ്പറാണി പറഞ്ഞു.
" തെരുവ്നായ ശല്യത്തിനൊ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിനോ ഇവർ പരിഹാരം കാണുന്നില്ല. പ്രദേശത്തെ തീരദേശ നിവാസികളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ദുരിതങ്ങൾ തുടരുന്നു എന്നും പുഷ്പറാണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായി നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് പുഷ്പറാണി പരാതി പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം ലഭിക്കണം. ആരു ജയിച്ചാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ" എന്നും പുഷ്പറാണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
" കടലില് രൂക്ഷമായ കാറ്റ് വീശുന്ന കാലമാണിത്. കാറ്റ് വീശിയാല് പണിക്കു പോകാന് പറ്റില്ല. അത് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു" എന്നാണ് കുഞ്ഞുമോള് പറയുന്നത്. കപ്പല് മറിഞ്ഞ ശേഷം മീൻ വളരെ കുറവാണെന്നും കുഞ്ഞുമോള് പറഞ്ഞു.
പരാതി പറഞ്ഞാല് മദ്യപാനികളാക്കുന്നവർ
ദൈനംദിനം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മദ്യപാനികളായി ചിത്രീകരിക്കുമെന്നാണ് ദിവസേന കടല് പണിക്കായി പള്ളത്തെത്തുന്ന ആൻ്റണിയുടെ പരാതി. മാലിന്യ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചു വാര്ത്ത വരുമ്പോള് രണ്ടു ദിവസം പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള് വന്നു പോകുമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും പള്ളത്തെ വോട്ടറുമായ ജേക്കബ് പറയുന്നു.
മെമ്പര്മാരോട് നാട്ടുകാര് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ പരിഹാരമില്ല. പുലര്ച്ചെ 4, 5 മണിക്കാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് പണിക്ക് പോകാനിറങ്ങുന്നത്. അപ്പോള് നായയുടെ ശല്യം കാരണം നടക്കാന് പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് മറ്റൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ വിന്സെൻ്റ്. "ആരും ജയിക്കണ്ട. ജനപ്രതിനിധികള്ക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരുമായ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരും ആളില്ലാത്തപ്പോള് കടപ്പുറത്തു നായയെ വിട്ട് പോകാറുണ്ട്. പരാതി പറയുമ്പോള് പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയ ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ വന്നു തുറന്നു വിടും. ഒരു നായ കുരച്ചാല് 50 എണ്ണത്തോളം നായകൾ പലയിടത്തു നിന്നായി ഇരച്ചെത്തും" എന്നും വിന്സെൻ്റ് പറഞ്ഞു.
