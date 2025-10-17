പാലിയേക്കരയിൽ ടോള് പിരിവ് തുടരാം, നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കരുത്; ഉപാധികളോടെ ഹൈക്കോടതി അനുമതി
പാലിയേക്കരയിൽ ടോള് പിരിവ് തുടരാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി. ടോൾ പിരിവ് മരവിപ്പിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഹൈക്കോടതി ഭേദഗതി വരുത്തി.
Published : October 17, 2025 at 1:46 PM IST
എറണാകുളം: പാലിയേക്കരയിലെ ടോള് പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റിയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. ടോൾ പിരിവ് മരവിപ്പിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഹൈക്കോടതി ഭേദഗതി വരുത്തി.
വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് ടോള് പുനസ്ഥാപിച്ചത്. ദേശീയ പാത എത്രയും വേഗം ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ടോളിൽ പുതിക്കിയ നിരക്കാകില്ല ഈടാക്കുക. ടോള് പഴയ നിരക്ക് തുടരുമെന്നും ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് (17/10/2025) തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞ നടപടി കോടതി ഇന്ന് വരെ നീട്ടിയിരുന്നു. അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണെന്നായിരുന്നു ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റിയുടെ വാദം.
അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നിടത്തു സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എൻഎച്ച്എഐ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ പാതയിലെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചു.
സര്വീസ് റോഡ് പലയിടത്തും ഇടിഞ്ഞുവീഴാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്തിന് മുന്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കളക്ടർ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം ഇടുങ്ങിയ റോഡിന് ഇത്രയും തുക പൊതുജനം ടോൾ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന സംശയവും കോടതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
ഇടപ്പള്ളി -മണ്ണുത്തി ദേശീയ പാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണമാണ് ഹൈക്കോടതി പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവ് മരവിപ്പിച്ചത്. പ്ലാസയിലെ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പും ഗതാഗതക്കുരുക്കും ദേശീയപാതാ നിയമങ്ങൾക്കും സുഗമമായ യാത്രയ്ക്കുള്ള പൗരൻ്റെ അവകാശത്തിനും എതിരാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം നീളുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നിരയുണ്ടായാൽ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന സ്വന്തം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പോലും ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റി പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടോൾ വിലക്ക് കാരണം ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റിക്ക് പ്രതിദിനം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഈ നഷ്ടം മറ്റ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കും പദ്ധതികള്ക്കും തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ആശങ്കയും കേന്ദ്രസർക്കാർ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ടോൾ വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മറ്റ് പല അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കും പലപ്പോഴും ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത്. ടോൾ പിരിവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പദ്ധതികളെ ബാധിക്കുമെന്നും ദേശീയ തലത്തിൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും വാദമുയർന്നു.
പാലിയേക്കരയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒരു സ്ഥിരം സംഭവമാണ്. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കൂവെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി.
