കണ്ണൂർ കാമ്പസ് ടു തദ്ദേശം; ഒരേ ക്ലാസിൽ പഠിച്ച് ഒരേ മുറിയിൽ ഉറങ്ങുന്നവര് ഇനി ജനപ്രതിനിധികളാകാൻ
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പാലയാട് കാമ്പസിലെ എംഎൽഎം പഠിതാക്കളായ അനുപ്രിയ കൃഷ്ണ, ആഷ്റിൻ കളക്കാട്ട്, അശ്വതി ദാസ് എന്നിവരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്
Published : November 26, 2025 at 4:49 PM IST
കണ്ണൂര്: നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സംഭാവന ചെയ്ത കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ പാലയാട് കാമ്പസ്, ഇത്തവണ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ രാഷ്ട്രീയ അരങ്ങേറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഒരേ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയും ഒരേ മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വിദ്യാർഥിനികളാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളായി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പേരും മത്സരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിലാണെന്നതാണ് ഈ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയെ കൂടുതൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നത്.
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പാലയാട് കാമ്പസിലെ എംഎൽഎം (മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെത്തേഡോളജി) പഠിതാക്കളായ അനുപ്രിയ കൃഷ്ണ, ആഷ്റിൻ കളക്കാട്ട്, അശ്വതി ദാസ് എന്നിവരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. നിയമ ബിരുദധാരികളും അഭിഭാഷകരുമായ ഇവർ ഉപരിപഠനത്തിനിടെയാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡ് ആയ ആലക്കോട് ടൗണിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അനുപ്രിയ കൃഷ്ണയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകയായ അനുപ്രിയ റിട്ടയേർഡ് എസ്ഐ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മകളാണ്. അമ്മ പ്രിയ കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറസാന്നിധ്യവും.
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ ആഷ്റിൻ കളക്കാട്ട് ജനവിധി തേടുന്നു. സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഉല്ലാസ് കളക്കാട്ടിൻ്റെയും ഫൗഷത്ത് ബീവിയുടെയും മകളാണ്. എസ്എഫ്ഐ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും തൃശൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ലോ കോളജ് ചെയർപഴ്സനുമായിരുന്നു ആഷ്റിൻ.
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലംകോട് പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിലാണ് അശ്വതി ദാസ് മത്സരിക്കുന്നത്. സിപിഎം കൊല്ലംകോട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന പരേതനായ ദേവീദാസിൻ്റെയും പ്രിയ കലയുടെയും മകളാണ്. തിരുവനന്തപുരം കേരള ലോ കോളജ് അക്കാദമിയിലെ എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അശ്വതി ഇപ്പോൾ പേരൂർക്കട ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ്.
പഠന സൗകര്യത്തിനായി ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരേ മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയാഭിമുഖ്യത്തിൻ്റെയും ഈ അപൂർവ സംഗമം കാമ്പസിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാമ്പസിൻ്റെ അഭിമാനം
ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് പുറമെ ഇതേ കാമ്പസിലെ എൽഎൽബി വിദ്യാർഥിയായ മറ്റൊരാൾ കൂടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുൽപ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ 9-ാം വാർഡിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.
നിലവിലെ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സംഭാവന ചെയ്ത കലാലയമാണ് പാലയാട് കാമ്പസെന്ന് കോളജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ വിനായക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരേ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയും ഒരേ കോളജിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്നുപേർ എസ്എഫ്ഐക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയത് തങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണെന്നും ശ്രീ വിനായക് പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഈ യുവനിര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാമ്പസും നാട്ടുകാരും ആകാംഷയോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
