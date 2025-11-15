Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്: ബിജെപി നേതാവ് കെ പത്മരാജന് മരണം വരെ തടവുശിക്ഷ

ബിജെപി തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കടവത്തൂർ മുണ്ടത്തോട്ടേ കുറവങ്ങാട്ട് ഹൗസിൽ കെ പത്മരാജൻ ആണ് കേസിലെ പ്രതി. 2020 ജനുവരിക്കും ഫെബ്രവരിക്കും ഇടയിൽ സ്‌കൂളിലെ ശൗചാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നുതവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്.

palathayi case k pathmarajan Palathayi case bjp leader Palathayi POCSO case court verdict Palathayi POCSO case updates
Palathayi POCSO case convict bjp leader k pathmarajan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: പാനൂർ പാലത്തായിയിൽ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ തലശ്ശേരി അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കേസില്‍ അധ്യാപകനും ബിജെപി നേതാവുമായ പ്രതി കെ പത്മരാജന് മരണം വരെ തടവുശിക്ഷയാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിക്ക് 40 വര്‍ഷം വരെ കഠിന തടവും വിധിച്ചു.

376 എബി, ബലാത്സംഗം, പോക്സോ ആക്‌ട് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. തലശ്ശേരി പോക്സോ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്‌ജി ജലറാണിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കേസിൽ അധ്യാപകൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തലശ്ശേരി അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ബിജെപി തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കടവത്തൂർ മുണ്ടത്തോട്ടേ കുറവങ്ങാട്ട് ഹൗസിൽ കെ പത്മരാജൻ ആണ് കേസിലെ പ്രതി. 2020 ജനുവരിക്കും ഫെബ്രവരിക്കും ഇടയിൽ സ്‌കൂളിലെ ശൗചാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നുതവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്. വിധി ഏറെ സന്തോഷകരമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതികരിച്ചു.

2024 ഫെബ്രുവരി 23 കേസിൻ്റെ വിചാരണ പോക്സോ കോടതി ജഡ്‌ജി ടിറ്റി ജോർജ് മുമ്പാകെ തുടങ്ങി. വിദ്യാർഥിനി ഉൾപ്പെടെ 12 സാക്ഷികളെ കേസിൽ വിസ്‌തരിച്ചു. ജഡ്‌ജി ടിറ്റി ജോർജ് മാറിയപ്പോൾ ജഡ്‌ജി ബി ശ്രീജ മുമ്പാകെ വിചാരണ തുടങ്ങി. നാല് അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ 40 സാക്ഷികളെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിസ്‌തരിച്ചു. പ്രതിഭാഗം 3 സാക്ഷികളെ വിസ്‌തരിച്ചു.

വാദം പൂർത്തിയായി വിധി പറയാനിരിക്കെ ജഡ്‌ജി വീണ്ടും മാറിയിരുന്നു. പിന്നീട് ജഡ്‌ജി ജലറാണി മുമ്പാകെ കേസ് എത്തി. ജാലറാണിയാണ് കേസിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരൻ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പീഡനത്തിനത്തിനിരയായ വിവരം ചൈൽഡ് ലൈനിനാണ് ആദ്യം ലഭിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ മാതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പാനൂർ പൊലീസ് 2020 മാർച്ച് 17 ന് കേസെടുത്തു.

പൊയിലൂർ വിളക്കോട്ടൂരിൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ 15 ന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം 2020 ഏപ്രിൽ 24 ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി. 2020 ജൂലൈ 14ന് ജൂവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്റ്റിലെ 75, 82 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഇൻസ്പെക്‌ടര്‍ മധുസൂദനൻ നായർ ഇടക്കാല കുറ്റപത്രം നൽകി. മൂന്നു മാസത്തിനുശേഷം പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു.

അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഐ ജി യുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം വിവാദമായതോടെ വനിത ഐപിഎസ് ഓഫിസറേ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്നത്തെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. എഎസ് പി രേഷ്‌മ രമേശ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം ഹോസ്റ്റൽ എഡിജിപി ഇ കെ ജയരാജൻ ഡിവൈഎസ്‌പി രത്നകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം അന്വേഷണം നടത്തി. 2021 മെയിൽ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

Also Read: കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

TAGGED:

PALATHAYI CASE K PATHMARAJAN
PALATHAYI CASE BJP LEADER
PALATHAYI POCSO CASE COURT VERDICT
PALATHAYI POCSO CASE UPDATES
PALATHAYI POCSO CASE PUNISHMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.