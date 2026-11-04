പാഞ്ഞെത്തിയ പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് ഇടിച്ചു; ആര്യങ്കാവില് കടുവ ചത്തു
കൊല്ലം-ചെങ്കോട്ട റെയില്പാതയിലെ ആര്യങ്കാവിനും ഭഗവതീപുരത്തിനും ഇടയിലാണ് സംഭവം.
റെയില്വേ ട്രാക്കില് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)
Published : November 4, 2026 at 4:08 PM IST
കൊല്ലം: ട്രെയിന് ഇടിച്ച് കടുവ ചത്തു. കൊല്ലം-ചെങ്കോട്ട റെയില്പാതയിലെ ആര്യങ്കാവിനും ഭഗവതീപുരത്തിനും ഇടയിലാണ് സംഭവം. പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് ഇടിച്ചാണ് കടുവ ചത്തത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ ട്രെയിനിലെ ജീവനക്കാര് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ട്രെയിന് അല്പനേരം ട്രാക്കില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ജഡം റെയില്വേ ട്രാക്കില് നിന്നും മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ട്രെയിന് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. (More details awaited)