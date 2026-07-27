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ഹനുമാൻ്റെ കൈയിൽനിന്ന് അടർന്നുവീണ ദ്രോണഗിരി പർവതം; അദ്ഭുത ഔഷധങ്ങളുള്ള വീഴുമലയുടെ കഥയറിയാം

പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ബീഡുമല അഥവാ വീഴുമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Hanuman Sanjeevani Veezhumala medicinal herbs Thenilapuram Chirra Palakkad Shri Ram Jyoti
വീഴുമല (ETV Bharat)
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By ANI

Published : July 27, 2026 at 11:21 AM IST

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പാലക്കാട്: രാമായണത്തിലെ ഇതിഹാസ നായകനായ ഹനുമാൻ മൃതസഞ്ജീവനിയുമായി പോകുമ്പോൾ അടർന്നുവീണ പർവതഭാഗം പാലക്കാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? അതെ, പുരാണങ്ങളിലെ ആ അദ്ഭുത കഥകൾ വെറും കെട്ടുകഥകളല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയും അവർക്ക് കാവലായി നിൽക്കുന്ന വീഴുമലയെന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ കലവറയും ഇന്ന് വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ്. അയോധ്യയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീരാമ ജ്യോതി ഈ മലയടിവാരത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് വീഴുമല വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നത്.

പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ബീഡുമല അഥവാ വീഴുമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാവണനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ലക്ഷ്മണന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റപ്പോൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഹനുമാൻ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു. അവിടെനിന്ന് മൃതസഞ്ജീവനി ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്രോണഗിരി പർവതം ചുമന്നുകൊണ്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നുവീണാണ് ഈ മലനിര രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസം. വീണുപോയ മല എന്ന അർഥത്തിലാണ് കാലക്രമേണ ഇതിന് വീഴുമല എന്ന് പേരുവന്നത്.

HANUMAN SANJEEVANI VEEZHUMALA MEDICINAL HERBS THENILAPURAM CHIRRA PALAKKAD SHRI RAM JYOTI
വീഴുമല മലനിരകൾ (ANI)

അപൂർവ ഔഷധങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം
ശ്രീരാമ ഭക്തർക്ക് മാത്രമല്ല, ആയുർവേദ ചികിത്സകർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണ് ഈ പ്രദേശം. സഞ്ജീവനി പർവതത്തിൻ്റെ ദിവ്യസാന്നിധ്യം ഉള്ളതിനാൽ ഇവിടെ ഇന്നും അപൂർവങ്ങളായ നിരവധി ഔഷധസസ്യങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ തദ്ദേശീയരായ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരും ഗവേഷകരും ഇപ്പോഴും ഔഷധസസ്യങ്ങൾ തേടി ഈ മലനിര സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന ഈ ഐതിഹ്യം ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതായി സ്വാമി പൂർണാനന്ദ തീർഥപാദർ, ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ല സെക്രട്ടറി മധുസൂദനൻ പിള്ള, സ്വാമി ദേവാനന്ദ പുരി എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശ്രീരാമ ജ്യോതിക്ക് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ വരവേൽപ്പ്
ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ശ്രീരാമ ജ്യോതി ശനിയാഴ്ച വീഴുമലയുടെ അടിവാര ഗ്രാമങ്ങളായ തെനിലാപുരത്തും ചിറയിലുമെത്തിച്ചു. ജ്യോതിയെ പരമ്പരാഗത ചടങ്ങുകളോടെയും ആഘോഷങ്ങളോടെയുമാണ് ഭക്തർ സ്വീകരിച്ചത്. മലയടിവാരത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും വഴിപാടുകളും പ്രാർഥനകളും നടന്നു. പ്രദേശത്തെ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഈ ദിവ്യജ്വാല ദർശിക്കാനും പൂജകളിൽ പങ്കാളികളാകാനുമായി എത്തിയത്.

രാമായണത്തിലെ പവിത്രമായ ഐതിഹ്യങ്ങളും തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങളും ഇന്നും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട്ടെ ഈ മലനിരകൾ. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ പ്രദേശം ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ കലവറയായതിനാൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് വീഴുമലയെ കാണുന്നത്.

HANUMAN SANJEEVANI VEEZHUMALA MEDICINAL HERBS THENILAPURAM CHIRRA PALAKKAD SHRI RAM JYOTI
വീഴുമല മലനിരകൾ (ANI)

രാമായണത്തിലെ വീരഗാഥകൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് വീഴുമലയിൽ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്നത്. സഞ്ജീവനി സസ്യങ്ങളുടെ കലവറയെന്ന പ്രശസ്തിക്കൊപ്പം അയോധ്യയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീരാമ ജ്യോതികൂടി എത്തിയതോടെ തെനിലാപുരവും ചിറയും ആത്മീയ ആഘോഷത്തിലമർന്നു. പ്രാദേശിക ഐതിഹ്യങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൂടിയാണ് വീഴുമലയെ തേടിയെത്തുന്ന ഈ പുതിയ ആത്മീയ ഉണർവ്. ചരിത്രവും വിശ്വാസവും ഇഴചേരുന്ന ഈ പ്രദേശം വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തീർഥാടകരെ ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

HANUMAN SANJEEVANI
VEEZHUMALA MEDICINAL HERBS
THENILAPURAM CHIRRA PALAKKAD
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