പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ്; പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ വീണ്ടും തള്ളി ഹൈക്കോടതി
പി.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരായ അഷ്റഫ് മൗലവി, അബ്ദുൽ ഖാദർ, ഫിറോസ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയത്
Published : September 6, 2026 at 7:55 PM IST
എറണാകുളം: പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. പിഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ അഷ്റഫ് മൗലവി, അബ്ദുൽ ഖാദർ, ഫിറോസ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ദീർഘകാലമായി കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്നതും വിചാരണ നടപടികളിലുണ്ടായ കാലതാമസവും മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസിൽ ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകളാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയത്. കേസിൽ യഥാക്രമം രണ്ട്, 19, 20 പ്രതികളാണ് അഷ്റഫ് മൗലവി, അബ്ദുൽ ഖാദർ, ഫിറോസ് എന്നിവർ. ഇതോടെ മൂവർക്കും ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും അടഞ്ഞു.
ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ജാമ്യത്തിനായുള്ള പ്രതികളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളുന്നത്. നേരത്തെ 2025-ൽ പ്രതികൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതിയും ഹർജി പരിഗണിച്ച് തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രത്യേക കോടതി വീണ്ടും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ദീർഘകാല കസ്റ്റഡിയും വിചാരണയിലെ കാലതാമസവും മാത്രം ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് മതിയായ കാരണങ്ങളല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കൂടാതെ, പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകളിൽ പ്രതികളുടെ പങ്ക് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണെന്ന പ്രത്യേക കോടതി വിലയിരുത്തലിൽ ഇടപെടാനും ഹൈക്കോടതി തയ്യാറായില്ല.കേസിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് 2024 മേയിൽ സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ നൽകിയിരുന്നു. 2026 മേയ് 19നാണ് സ്റ്റേ നീക്കിയത്. തുടർന്ന് നിയമാനുസൃതമായി വിചാരണ തുടരാൻ എൻഐഎയ്ക്ക് സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകി. അതിനാൽ വിചാരണ വൈകുന്നതിന് പ്രോസിക്യൂഷനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നായിരുന്നു എൻഐഎയുടെ വാദം.
2022 ഏപ്രിൽ 16-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ പാലക്കാട് മേലാമുറിയിലെ 'എസ്.കെ.എസ് ഓട്ടോസ്' എന്ന സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചാണ് ശ്രീനിവാസൻ പിഎഫ്ഐ, എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് സുബൈറിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരമാണ് ശ്രീനിവാസൻ വധമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. തുടക്കത്തിൽ കേരള പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച ഈ കേസ്, ഗൂഢാലോചനയുടെയും തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ആകെ 71 പ്രതികളും ആയിരത്തിലധികം സാക്ഷികളുമുണ്ട്. പിഎഫ്ഐ ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരുമാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും.
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