രേഖകളെല്ലാം പക്കാ; എന്നിട്ടും സ്വന്തം മണ്ണില് അഭയാര്ഥികള്, ഇത് മഞ്ഞക്കാട്ടെ കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീര്ക്കഥ
ഒരു ലോൺ എടുക്കാനോ വീട് പുതുക്കാനോ കഴിയാതെ മഞ്ഞക്കാട് കാഞ്ഞിരക്കുഴി നിവാസികൾ കണ്ണീരിൽ.
Published : July 1, 2026 at 7:40 PM IST
പാലക്കാട്: പണം കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയ മണ്ണിൽ, സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ എല്ലാ രേഖകളുമുണ്ടായിട്ടും നികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ 20ലധികം കുടുംബങ്ങൾ. പാലക്കാട് ഷൊർണൂരിലെ മഞ്ഞക്കാട് കാഞ്ഞിരക്കുഴി പ്രദേശവാസികളാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെയും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെയും കടുംപിടുത്തത്തിൽ പെട്ട് സ്വന്തം മണ്ണില് അഭയാർഥികളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നത്. മാറിമാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരുവിധ പരിഹാരവുമില്ലാതെ, ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സാധാരണക്കാർ.
വനം വകുപ്പിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം
നേരത്തെ ഈ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും നിയമപരമായി ആധാരം ചെയ്താണ് ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ 2003ൽ ഈ പ്രദേശം ദുർബല പരിസ്ഥിതി പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും വിജ്ഞാപനം വന്നതോടെയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങിയത്. അതിനുമുമ്പ് വരെ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ കൃത്യമായി നികുതി അടച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നികുതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആധാരവും റേഷൻ കാർഡും വോട്ടർ ഐഡിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും കൈവശമുണ്ടായിട്ടും വില്ലേജിലെ ജീവനക്കാര് ഇവരുടെ പണം കൈപ്പറ്റാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല.
ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല, ആധാരം പണയപ്പെടുത്താനുമില്ല
ഈ ഭൂമി വനം വകുപ്പിൻ്റേതാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലൈഫ് മിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ ഈ കുടുംബങ്ങളില്ല. സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കാനോ, ഉള്ള വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനോ, അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥലം വിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പലരും തങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ പൂട്ടിയിട്ട് വാടക വീടുകളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
"ഞങ്ങൾ 20 വർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെ ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപേക്ഷകൾ കൊടുത്താൽ പോലും അത് ശരിയാക്കാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കാറില്ല. ഇത് കാരണം നികുതി അടയ്ക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി ആധാരം പണയം വയ്ക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല." പ്രദേശവാസിയായ സരസ്വതി പറഞ്ഞു.
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കോടതി വിധി വന്നിട്ടും വനം വകുപ്പിൻ്റെ ദ്രോഹം
ഭൂമിയുടെ മുൻ ഉടമസ്ഥനും വനം വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള കേസിൽ പലതവണ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് അനുകൂലമായി കോടതി വിധി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വനം വകുപ്പ് വീണ്ടും അപ്പീലുകളുമായി ഉയർന്ന കോടതികളെ സമീപിക്കുകയാണ്. ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം വന്നാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ മണികണ്ഠൻ വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് എഴുതി നൽകാമെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം അവർ വീണ്ടും കേസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.
"3 മാസം മുമ്പ് എഴുതി തരും എന്നാണ് ഫോറസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അവർ വീണ്ടും കേസിന് പോയി. ഒരു നടപടിയുണ്ടായാലേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ആശ്വാസമാകൂ'' പ്രദേശവാസിയായ സുജിൻ ദാസ് പറഞ്ഞു.
നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകളിൽ കുരുങ്ങി തങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ ഭാവി ഇരുളടയുന്നതിന് മുന്നിൽ അധികൃതർ കണ്ണുതുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ.
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