ETV Bharat / state

മോഷ്ടിച്ച ബൈക്ക് വഴിയിൽ പണിമുടക്കി; പകരം സ്കൂട്ടർ കവർന്ന് കള്ളൻ്റെ മറുപടി, ഒടുവിൽ അതും ഉപേക്ഷിച്ചു

പൊലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

BIKES STOLEN BIKES STOLEN FROM MULTIPLE LOCATION BIKE FOUND PALAKKAD CITY ROBBERY
stolen Bikes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന മോഷണശ്രമമാണ് ഷൊർണൂരിൽ അരങ്ങേറിയത്. മണിക്കൂറുകൾ പണിപ്പെട്ട് മോഷ്ടിച്ച ബൈക്ക് വഴിയിൽ പണിമുടക്കിയതോടെ പെരുവഴിയിലായ കള്ളൻ, പകരം സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അതും ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ബൈക്കുമായി കടന്നുകളഞ്ഞു. ഷൊർണൂർ കുളപ്പുള്ളി അന്തിമഹാകാളൻ കാവിന് സമീപമാണ് നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.

പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് നടുവിൽ പുരയ്ക്കൽ വിജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ മോഷണശ്രമം നടന്നത്. ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്തുകയറിയ മോഷ്ടാവ് വീടിന് മുന്നിലെ സിസിടിവി കാമറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനായി ശ്രമിച്ചു.

ഒടുവിൽ കാമറയുടെ വയർ മുറിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷം വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് ബൈക്ക് തള്ളി വീടിന് പുറത്തെത്തിച്ചത്. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വാഹനം റോഡിലെത്തിക്കാൻ മോഷ്ടാവ് ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കഠിനപ്രയത്നത്തിനൊടുവിൽ ബൈക്കുമായി മുന്നോട്ടുപോയെങ്കിലും നൂറ് മീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ വാഹനം തനിയെ നിന്നുപോവുകയായിരുന്നു. ഇന്ധനം തീർന്നതാണോ അതോ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ വാഹനം നിൽക്കാൻ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ബൈക്ക് മോഷണം; കള്ളന് 'പെരുവഴിയിൽ' എട്ടിൻ്റെ പണി (ETV Bharat)

തുടർമോഷണങ്ങളും അന്വേഷണവും

മോഷണമുതൽ പണിമുടക്കിയതോടെ പെരുവഴിയിലായ മോഷ്ടാവ് ബൈക്ക് അവിടെത്തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കരുവാൻ പുരയ്ക്കൽ രമേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ റോഡിന് സമീപത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിന് മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു ബൈക്കും മോഷ്ടിക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി കടയുടമ ബൈജു വ്യക്തമാക്കി. രാവിലെ ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇരു വീട്ടിലെയും വാഹനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം ഉടമകൾ അറിയുന്നത്. പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ആരെയും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

വാഹനവുമായി പുലാമന്തോളിൽ എത്തിയ മോഷ്ടാവ് കൊളത്തൂരിൽ വഴിയരികിലായി സ്കൂട്ടർ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നാണ് മൂന്നാമതൊരു ബൈക്കുമായി ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞത്. പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഷൊർണൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തി. തുടർന്ന് പത്തിലധികം സിസിടിവി കാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മോഷ്ടാവ് സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ പിന്തുടർന്ന് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് പുലാമന്തോൾ കൊളത്തൂരിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉടൻ തന്നെ ഉടമയെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വാഹനം തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു. മോഷണം പോയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി. ഷൊർണൂർ എസ്ഐ കെ പി അശ്വിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് മോഷണം പോയ ബൈക്കിനും പ്രതിക്കുമായി ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. സമീപത്തെ കൂടുതൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; വയനാട്ടില്‍ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കി, അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം

TAGGED:

SHORANUR POLICE INVESTIGATION
FUNNY ROBBERY IN KERALA
KERALA POLICE CRIME NEWS
TWO WHEELER THEFT CASE
PALAKKAD VEHICLE THEFT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.