പാലക്കാട് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെടിവെപ്പ്; ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് പരിക്ക്
പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തൃത്താല പൊലീസ് സ്കൂളിൽ എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Published : November 24, 2026 at 3:08 PM IST
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് തൃത്താല പരുതൂർ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് സഹപാഠിയുടെ തോക്കില് നിന്നു വെടിയേറ്റു. രാവിലെ 11:45 നാണു ആണ് സംഭവം. കൊടുമുണ്ട സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിയാണ് ക്ലാസിലേക്ക് റിവോൾവർ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിൽനിന്നാണ് സഹപാഠിക്ക് വെടിയേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തൃത്താല പൊലീസ് സ്കൂളിൽ എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
കൊടുമുണ്ട സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിയാണ് തോക്കുമായി എത്തിയത്. അഞ്ചുമൂല സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. മൂന്നു തവണയാണ് വെടിപൊട്ടിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ഒന്ന് തറയിലും ഒന്ന് അരികിലൂടെയും പോയി. അവസാനത്തെ വെടിയാണ് കൊണ്ടത്. വിദ്യാർഥിയുടെ കയ്യിലാണ് വെടിയേറ്റത്. ബുള്ളറ്റ് പുറത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.
കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ തോക്ക് എങ്ങനെ വന്നെന്നും കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ തോക്ക് സൂക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റകാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും തൃത്താല എസ്ഐ കൃഷ്ണൻ കാളിദാസൻ പറഞ്ഞു.