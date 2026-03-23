'തോമസ് ഐസക്കിന് അതേ ശൈലിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ എൻ്റെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല': രമേഷ് പിഷാരടി
പ്രചാരണത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകിയതാണ് ബോർഡുകൾ കുറയാൻ കാരണം. പാലക്കാട്ടെ എൽഡിഎഫ് വികസന അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളി. മണ്ഡലത്തിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തും.
Published : March 23, 2026 at 9:22 AM IST
പാലക്കാട്: മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് തോമസ് ഐസക് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനില്ലെന്ന് പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി രമേഷ് പിഷാരടി. പ്രായവും അനുഭവപരിചയവുമുള്ള നേതാവിനോട് അനാവശ്യ തർക്കത്തിനോ നേരിട്ടുള്ള മറുപടിക്കോ തയാറല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളില്ല
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നതിനാൽ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ പ്രതികരണം മുഴുവനായി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും തന്നെക്കാൾ മുതിർന്ന ഒരാളോട് അതേ ശൈലിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ തൻ്റെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
കഴിഞ്ഞ 26 വർഷമായി കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന താൻ 3000ത്തിലധികം വേദികളിലും 50ലധികം സിനിമകളിലും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. ഇക്കാലയളവിൽ ആരോടും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾക്ക് പോവുകയോ മോശമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തനിക്കെതിരെ ആർക്കും പരാതികളില്ല. എക്കാലത്തും മാന്യമായ രീതിയിലാണ് എല്ലാവരോടും ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രചാരണത്തിൽ പിന്നിലല്ല
മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രചാരണ ബോർഡുകളും ഫ്ലെക്സുകളും കുറവാണെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈകിയാണ് തൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിൻ്റേതായ കാലതാമസം പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾ എത്തുന്നതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർഡിങ്ങുകളും മറ്റും മറ്റ് പാർട്ടികൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ ഫ്ലെക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചുതുടങ്ങി.
പ്രചാരണത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. വലിയ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരിലേക്കും നേരിട്ടെത്താനാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വികസന അവകാശവാദം തള്ളി
പാലക്കാട്ടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫ് ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളെ രമേഷ് പിഷാരടി തള്ളി. ഒരു സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് നിർമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വികസനം. മുൻ എംഎൽഎ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ ഭരണ കാലത്ത് നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളജ്, മോയൻസ് സ്കൂളിലെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, ടൗൺ ഹാൾ നവീകരണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യുഡിഎഫിൻ്റെ മികച്ച സംഭാവനകളാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ യുഡിഎഫ് എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ്. പാലക്കാട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വികസന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനുമാണ് തങ്ങൾ എക്കാലത്തും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. എതിർ പാർട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും ജനങ്ങൾക്ക് സത്യാവസ്ഥ അറിയാം. കഴിഞ്ഞ തവണ യുഡിഎഫിന് നൽകിയ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തവണയും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ യുഡിഎഫിനൊപ്പം ഇത്തവണയും ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:- കോടികളുടെ ബില്ലുകൾ കുടിശ്ശിക; ട്രഷറി നിയന്ത്രണം കൂടി വന്നതോടെ വയനാട്ടിലെ വികസനം സ്തംഭനത്തിൽ