റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വൻ ലഹരി വേട്ട; മെത്താഫിറ്റാമിനുമായി എറണാകുളം സ്വദേശി പിടിയിൽ
ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്താണ് 47.836 ഗ്രാം സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നായ മെത്താഫിറ്റാമിൻ പിടികൂടിയത്.
Published : September 26, 2026 at 4:58 PM IST
പാലക്കാട്: ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ 47.836 ഗ്രാം സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നായ മെത്താഫിറ്റാമിൻ പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ എറണാകുളം ആലുവ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ മുഹമ്മദ് അർഷാദ് അറസ്റ്റിലായി.
പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് പോർട്ടർമാർ വിശ്രമിക്കുന്ന മുറിക്ക് സമീപമുള്ള വലിയ വാകമരത്തിൻ്റെ സമീപം റോഡരികിൽ നിന്നാണ് മെത്താഫിറ്റാമിൻ കണ്ടെത്തിയത്. മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പാലക്കാട് എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അജു പി. ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സൈസ് സംഘവും പാലക്കാട് ആർ.പി.എഫ്. ക്രൈം ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്രാഞ്ച് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദീപക് എ.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും ചേർന്നാണ് ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയത്.
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സംയുക്ത പരിശോധനാ സംഘത്തിൽ പാലക്കാട് ആർ.പി.എഫ്. ക്രൈം ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.എം. ഷിജു, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വി.വി. ശ്രീകാന്ത്, കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ എൻ. ശ്രീജിത്ത്, പ്രസാദ് എം. എന്നിവരും പാലക്കാട് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ എക്സൈസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഗ്രേഡ്) രാജേഷ് കെ., പ്രിവൻ്റിവ് ഓഫീസർ സുജിത്ത് കുമാർ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ തൗഫീക്ക് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തെ ലഹരിമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എക്സൈസ് വകുപ്പും കേരള പൊലീസും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിപുലമായ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവാണ് ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ. സംസ്ഥാനത്തെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെ വിതരണ ശൃംഖല തകർക്കുക, അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരി കടത്ത് തടയുക, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിലെ ലഹരി വിൽപ്പന ഇല്ലാതാക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രെയിനുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ, തീരദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപുലമായ വാഹന പരിശോധനകളും റെയ്ഡുകളും കർശനമായി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ വലിയ അളവിലുള്ള എം.ഡി.എം.എ മെത്താഫിറ്റാമിൻ, കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയ മാരക സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകളും നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു വ്യക്തമാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഈ ശക്തമായ പരിശോധനകളിലൂടെ നാൽപതിനായിരത്തോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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