പാലക്കാട് ക്വാറിയിൽ വീണ ലോറിയിലെ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; തിരച്ചിൽ നീണ്ടത് 24 മണിക്കൂർ
ഇന്ന് രാവിലെ 7.30ഓടെയാണ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിൻ്റെ സ്കൂബ ഡൈവിങ് സംഘം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്
By PTI
Published : October 30, 2026 at 10:28 AM IST
പാലക്കാട്: തിരുമിറ്റക്കോട് കറുകപുത്തൂരിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ ക്വാറിയിലേക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കാണാതായ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം 24 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തി. ചാഴിയാട്ടിരി തിരുമിറ്റക്കോട് സ്വദേശി അബു താഹിർ സി (40) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 7.30ഓടെയാണ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിൻ്റെ സ്കൂബ ഡൈവിങ് സംഘം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ക്വാറിയിലേക്ക് മണൽ ഇറക്കാനാണ് താഹിർ ലോറിയുമായി എത്തിയത്. മണൽ ഇറക്കുന്നതിനായി ലോറി പുറകിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റി ക്വാറിയുടെ അരികിലൂടെ 15 അടിയിലധികം ആഴമുള്ള വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ക്വാറിയിലെ ഖനനത്തെത്തുടർന്ന് രൂപപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയമാണിത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുമിറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് കറുകപുത്തൂർ. ഇവിടെയുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്വാറികൾ മഴക്കാലത്ത് വലിയ ജലാശയങ്ങളായി മാറുന്നത് പതിവാണ്. യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകളോ വേലികളോ ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ വലിയ അപകടക്കെണിയാണ് ഒരുക്കുന്നത്.
മണൽ ഇറക്കാൻ പോയ വാഹനം ഏറെ നേരമായിട്ടും തിരിച്ചുവരാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ലോറി വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ മറ്റുള്ളവരെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും നാട്ടുകാരും തൊഴിലാളികളും ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും വാഹനം പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. വലിയ ശബ്ദത്തോടെയാണ് വാഹനം വെള്ളത്തിലേക്ക് പതിച്ചത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞതോടെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8.30ഓടെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് സംഘം തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ലോറിയും ഡ്രൈവറെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സ്കൂബ ഡൈവിങ് സംഘവും തിരച്ചിലിൽ പങ്കെടുത്തു. വെള്ളത്തിനടിയിലെ ചെളിയും വെളിച്ചക്കുറവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ലോറി കണ്ടെത്താനായത്. എന്നാൽ ഡ്രൈവറെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
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തുടർന്ന് രാത്രിയിലും തിരച്ചിൽ തുടർന്നു. രാത്രി വൈകി ഭാരമേറിയ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ലോറി പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്യാബിനുള്ളിൽ താഹിറിനെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ സ്കൂബ ഡൈവിങ് സംഘം വീണ്ടും ക്വാറിയിലെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇന്ന് നടത്തിയ തുടർതിരച്ചിലിനിടെയാണ് താഹിറിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അപകടമുണ്ടായതിനു പിന്നാലെ ആരംഭിച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തനവും തിരച്ചിലും ഏകദേശം 24 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നു. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതോടെ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു.
പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിൽ
ഗൾഫിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ താഹിർ പിന്നീട് ലോറി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളോളം പ്രവാസിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം അടുത്തിടെയാണ് നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും. തുടർന്ന് കബറടക്കം നടക്കും. സംഭവത്തിൽ ചാലിശേരി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടകാരണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തും.
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