ടോള് പിരിവിനെതിരെ പന്നിയങ്കരയില് പ്രതിഷേധം; ടോള് പ്ലാസ ഉപരോധിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്
അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് ടോൾ പിരിക്കരുതെന്ന് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : November 5, 2026 at 8:19 PM IST
പാലക്കാട്: കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസ ഉപരോധിച്ചു. റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ പേരിൽ ദേശീയപാത സ്ഥിരമായി അടച്ചിടുകയും എന്നാൽ ടോൾ പിരിവ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയാണ് ഉപരോധം നടത്തിയത്. അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് ടോൾ പിരിക്കരുതെന്ന് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സിപിഎമ്മുകാരായ സ്ഥലം എംപിയും എംഎൽഎയും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും കരാറുകാരുമായി ഒത്തു കളിച്ചാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഒരു സൗകര്യവും ഒരുക്കാതെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതെന്ന് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പാളയം പ്രദീപ് ആരോപിച്ചു. പ്രദേശവാസികൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കാത്തതിനും പ്രതിഷേധിച്ചു. ദേശീയപാതയിലെ വടക്കഞ്ചേരി മേൽപ്പാലത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ പേരിൽ ഇതുവരെ 128 ഓളം തവണയാണ് റോഡ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഈ സമയത്ത് സർവീസ് റോഡുകളിലൂടെ ഗതാഗതം തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത് പൊതുവേ ഗതാഗത തിരക്കേറിയ റൂട്ടിൽ കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കിനാണ് കാരണമാകുന്നത്. ഇത് പ്രദേശവാസികളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു റോഡ് പണി പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ ടോൾ പിരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ആവശ്യവുമായി ടോൾ പ്ലാസ ഉപരോധം നടന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ സമരക്കാരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉയർന്നുവെങ്കിലും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് സമരം താത്ക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡ് പണി ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സമരക്കാർക്ക് ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതര്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.
Also read: വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൈ കുത്തി മറിഞ്ഞവന് ലോകവേദിയിലേക്ക്; ഇന്ത്യന് സംഘത്തിലെ ഏക മലയാളിയായി ധ്യാന് ശങ്കര്