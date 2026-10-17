ഒറ്റപ്പാലത്ത് പച്ചക്കറി ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ദാരുണാപകടം; പതിനെട്ടുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
പനയൂർ പുതുക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഷിബിലാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
Published : October 17, 2026 at 11:14 AM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം വാണിയംകുളത്ത് പച്ചക്കറി ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ ദാരുണ അപകടത്തിൽ പതിനെട്ടുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. വാണിയംകുളം പനയൂർ പുതുക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഷിബിലാണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പാവുക്കോണം പാറമേൽ വീട്ടിൽ പ്രജിത്തിന് (26) ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
അർധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. വാണിയംകുളത്തെ ടർഫിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ കാലിന് പരിക്കേറ്റ പ്രജിത്തിനെയും കൊണ്ട് കണ്ണിയംപുറത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഷിബിൽ.
സുഹൃത്തിന് കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര തിരിച്ച യുവാവാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നത് ഏവരെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. ഇതിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് പച്ചക്കറിയുമായി വന്ന ലോറി ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. വാണിയംകുളത്തുനിന്ന് ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബൈക്കിലാണ് എതിർദിശയിൽ വന്ന ലോറി വന്നിടിച്ചത്. അമിതവേഗത്തിൽ തെറ്റായ ദിശയിലൂടെ എത്തിയ ലോറിയാണ് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്കിൽനിന്ന് തെറിച്ചുവീണ യുവാക്കളെ റോഡിലൂടെ മീറ്ററുകളോളം വലിച്ചിഴച്ചു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി റോഡരികിലെ വീടിൻ്റെ മതിൽ ഇടിച്ചുതകർത്ത ശേഷമാണ് നിന്നത്. അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് പൂർണമായും തകർന്നു ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയിലാണ്. ലോറിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട ഷിബിലിനെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത്. വിവരമറിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരും ഒറ്റപ്പാലത്തുനിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് ജാക്കി ലിവറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ലോറി ഉയർത്തിയാണ് യുവാവിനെ പുറത്തെടുത്തത്. ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പ്രജിത്തിനെ ഉടൻതന്നെ വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യുവാവ് ഇപ്പോൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഷിബിലിൻ്റെ മൃതദേഹം പൊലീസ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് നാട്.
പൊലീസ് അന്വേഷണം
അപകടത്തിന് കാരണമായ ലോറി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ അമിതവേഗത്തിൽ ചരക്കുവാഹനങ്ങൾ പായുന്നത് പതിവാണെന്നും, ഇത് കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും തയ്യാറാകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് പച്ചക്കറിയും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളുമായി വരുന്ന വലിയ ലോറികൾ പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാരുടെ ഉറക്കക്ഷീണം വകവെക്കാതെയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇതും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. റോഡ് നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി തെറ്റായ ദിശയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഷിബിലിൻ്റെ വിയോഗം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഈ വേർപാട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രദേശവാസികൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
Also read:നഴ്സിംഗ് പ്രവേശന വാഗ്ദാന തട്ടിപ്പ്; വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു, WAPSI ജാഗ്രത പാലിക്കണം