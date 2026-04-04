നെന്മാറ വേലയ്ക്കിടെ ആന ഇടഞ്ഞു; യുവതിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്, നിരവധി പേർക്ക് വീണു പരിക്കേറ്റു
എഴുന്നള്ളത്തിന് മുമ്പാണ് വൈലാശേരി അർജുനൻ വിരണ്ടോടിയത്. അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം എലിഫൻ്റ് സ്ക്വാഡ് തളച്ചു. വെടിക്കെട്ടിൽ ഭയന്ന മറ്റൊരു ആനയെ പാപ്പാന്മാർ നിയന്ത്രിച്ചു. മറ്റ് ആനകളെ വെച്ച് ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി.
Published : April 4, 2026 at 11:49 AM IST
പാലക്കാട്: നെന്മാറ വേലയ്ക്കിടെ ആന ഇടഞ്ഞോടി യുവതിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ പകൽവേലയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. എഴുന്നള്ളത്ത് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പാണ് നെന്മാറ ദേശത്തിൻ്റെ വൈലാശേരി അർജുനൻ എന്ന ആന ഇടഞ്ഞത്.
ആനപ്പന്തലിൽനിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മേളത്തോടുകൂടി എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൈലാശേരി അർജുനൻ ഇടഞ്ഞോടിയത്. ഇതിനിടെ ഭയന്നോടിയ നിരവധി പേർക്ക് വീണു പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആന മുന്നിലുള്ള ഒരാളെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം പുറത്തുവന്നു. അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം എലിഫൻ്റ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആനയെ തളച്ചത്. തുടർന്ന് ഈ ആനയെ എഴുന്നള്ളത്തിൽനിന്ന് മാറ്റി. പിന്നീട് മൂന്ന് ആനകളെ വച്ച് എഴുന്നള്ളത്ത് പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.
മറ്റൊരു ആനയും ഭയന്നു
ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന സമയത്ത് വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടിയപ്പോൾ മറ്റൊരു ആനയും ഭയന്നോടാൻ ശ്രമിച്ചു. നാണം എഴുത്തച്ഛൻ ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന ആനയാണ് വിരണ്ടത്. എന്നാൽ പാപ്പാന്മാർ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ട് ആനയെ തളച്ചു. ഈ രണ്ട് ആനകളെയും നെന്മാറ ദേശത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എഴുന്നള്ളിച്ചത്.
ആനകളെ തളച്ചതിനു ശേഷം വേലയുടെ മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടർന്നു. നെന്മാറ വേല കാണാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്താറുണ്ട്. ആനയെ തളയ്ക്കാൻ വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ ഉള്ളതിനാൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
ആനകൾ ഇടയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഇടയാൻ പ്രധാനമായും അമിതമായ ശബ്ദവും ബഹളവുമാണ് കാരണമാകുന്നത്. വെടിക്കെട്ട്, ചെണ്ടമേളം, ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ പൊട്ടുന്നത് തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ആനകളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കും. ചിലയിടങ്ങളിൽ പാപ്പാന്മാരുടെ അമിതമായ മർദനം ആനകളിൽ പ്രതികാരബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. ആൺആനകളിൽ ഹോർമോൺ വ്യത്യാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മദപ്പാട് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഇത്തരം സമയത്ത് ആനകൾക്ക് അമിതമായ ദേഷ്യവും അസ്വസ്ഥതയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ ശരിയായ പരിചരണം ലഭിക്കാത്തതും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ദീർഘനേരം വെയിലത്ത് നിർത്തുന്നത്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ലഭിക്കാത്തത് എന്നിവ ആനകളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ഇത് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട് ഭയന്ന് വിറണ്ടോടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിച്ചതോടെ ആനകൾ ഇടയുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുകയാണ്. കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. എങ്കിലും പലയിടത്തും ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാരും പാപ്പാന്മാരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആനകൾക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്രമവും പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
Also Read: ഗ്യാസ് ഇല്ലെങ്കിലും മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പാചകം; ഇന്ധനക്ഷാമത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ താരമായി 'റോക്കറ്റ് അടുപ്പുകൾ'