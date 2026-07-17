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വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് ലോറി പാഞ്ഞുകയറി; മുണ്ടൂരിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പള്ളിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു നാട്ടുകാരനും പരിക്കേറ്റു. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

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നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി ലോറി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 6:10 PM IST

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പാലക്കാട് : പാലക്കാട് മുണ്ടൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി ലോറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മുണ്ടൂർ യുവക്ഷേത്ര കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിസിഎ (BCA) വിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് ഫർഹാനാണ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്.

അപകടസ്ഥലത്തു നിന്ന് (ETV Bharat)

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സഹപാഠികൾക്കും ഒരു നാട്ടുകാരനും ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ മുണ്ടൂർ ഒമ്പതാം മൈലിൽ വെച്ചായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്.

പള്ളിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങവെ ദുരന്തം; മാലിന്യ ലോറി പാഞ്ഞുകയറി

വെള്ളിയാഴ്‌ചത്തെ ജുമാ നിസ്‌കാരത്തിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് റോഡരികിലൂടെ നടന്നു പോകുകയായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേലേക്കാണ് മിനി ലോറി പാഞ്ഞു കയറിയത്. പാലക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലേക്ക് ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങളുമായി അമിത വേഗതയിൽ പോവുകയായിരുന്ന മിനി ലോറിയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചത്. റോഡരികിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന ഒരു നാട്ടുകാരനും ലോറിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും മറ്റ് വാഹനയാത്രികരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കോങ്ങാട് ദയ ആശുപത്രി, ഒലവക്കോട് സായി നഴ്‌സിംഗ് ഹോം, പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

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പരിക്കേറ്റവരുടെ വിവരങ്ങൾ; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവക്ഷേത്ര കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് റസലിനെ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പാലന ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില ആശങ്കാജനകമായി തുടരുന്നുവെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളായ അഹമ്മദ് സിബിൽ, മുഹമ്മദ് റാഷിദ്, മുഹമ്മദ് ഹാസിഫ് എന്നിവരുടെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരൻ്റെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ലെന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇടിച്ച ലോറി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പൊലീസ്, സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന അമിതവേഗതയും അപകടങ്ങളും തടയാൻ അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നാട്ടുകാർ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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Last Updated : July 17, 2026 at 6:10 PM IST

TAGGED:

HOSPITAL WASTE TRUCK
YUVAKSHETRA COLLEGE STUDENT
PALAKKAD MUNDUR LORRY ACCIDENT
PALAKKAD ACCIDENT
PALAKKAD MUNDUR LORRY ACCIDENT

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