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വിദ്യാര്‍ഥികളെ മര്‍ദിച്ച സംഭവം; 'അധ്യപകന് വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചു', കഞ്ചിക്കോട്ടെ സ്‌കൂളിലെത്തി ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍

കഞ്ചിക്കോട് സ്‌കൂളിലെ ശിക്ഷാ നടപടി. അധ്യാപകന് വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചതായി ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍.

CHILD RIGHTS COMMISSION KANCHIKODE GOVERNMENT HSS SCHOOL PALAKKAD TEACHER BEAT STUDENTS
Child Rights Commission members. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 6:47 PM IST

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പാലക്കാട്: കഞ്ചിക്കോട് ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് സ്‌കൂളില്‍ കായിക അധ്യാപകന്‍ കുട്ടികളെ മര്‍ദിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ച് മികവുറ്റ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അധ്യാപകര്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷന്‍ നിർദേശിച്ചു. സ്‌കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ അധ്യാപകന്‍ ശിക്ഷിച്ച സംഭവം കുട്ടികളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളര്‍ത്തിയതായി കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചതായും അധ്യാപകന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങളായ അഡ്. ബി മോഹന്‍കുമാര്‍, ഡോ.എഫ് വില്‍സണ്‍, കെകെ ഷാജു എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

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പിടി പീരിയഡിൽ കളിക്കാൻ പോയതിൻ്റെ പേരിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളെ കായികാധ്യാപകൻ സാദിഖ് ക്രൂരമായി മർദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് സംഭവം. സ്‌കൂളിലെ കായികാധ്യാപകന് എതിരെ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന് പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് ഇന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങൾ വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിയത്. കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെ വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തുകയും തുടർന്ന് മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളെ തല്ലിയതിന് പുറമെ ഇയാൾ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മോശമായി സംസാരിച്ചെന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ വാളയാർ പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്. വിഷയത്തിൽ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസില്‍ പരാതി നൽകാൻ മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചത്. വിദ്യാർഥികളെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ, അധിക്ഷേപിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് സാദിഖിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

കുട്ടികളെ തൊട്ടാൽ കൈ പൊള്ളും

ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നത് (Corporal Punishment) കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ശക്തമായ നിയമങ്ങളും രാജ്യത്തുണ്ട്.

  1. RTE നിയമം (സെക്ഷൻ 17): വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം (RTE) 2009 പ്രകാരം കുട്ടികളെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നതും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതും പൂർണമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലംഘിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയും സ്വീകരിക്കും.
  2. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്‌ട് (സെക്ഷൻ 75): കുട്ടികളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.
  3. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS): കുട്ടികളെ സാരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.

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TAGGED:

CHILD RIGHTS COMMISSION
KANCHIKODE GOVERNMENT HSS SCHOOL
PALAKKAD
TEACHER BEAT STUDENTS
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