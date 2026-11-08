അഗ്രഹാരവീഥികളിൽ ഇനി പുണ്യം ചൊരിയും; കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി
ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഞ്ചാംദിനം അർധരാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ദേവരഥ സംഗമം സവിശേഷമാണ്. 12 നാണ് അഞ്ചാംതിരുനാൾ ആഘോഷം.
Published : November 8, 2026 at 8:10 PM IST
പാലക്കാട്: കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി. ഇനിയുള്ള പത്ത് നാൾ കൽപ്പാത്തിയിൽ ഉത്സവലഹരി. നവംബർ 14, 15, 16 തീയതികളിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ രഥോത്സവം നടക്കുക. 16 നാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ദേവരഥ സംഗമം. രഥോത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി നിരവധി പേരാണ് വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൽപ്പാത്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക.
പ്രധാന ക്ഷേത്രമായ കൽപ്പാത്തി വിശാലാക്ഷീസമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം, പഴയ കൽപ്പാത്തി ലക്ഷ്മീനാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, പുതിയ കൽപ്പാത്തി മന്തക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം, ചാത്തപുരം പ്രസന്നമഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 11.30 നും 11.45 നും ഇടയിലായിരുന്നു കൊടിയേറ്റം.
ദേവരഥ സംഗമം
ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഞ്ചാംദിനം അർധരാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ദേവരഥ സംഗമം സവിശേഷമാണ്. 12 നാണ് അഞ്ചാംതിരുനാൾ ആഘോഷം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അലങ്കരിച്ച അഞ്ച് ചെറുരഥങ്ങൾ ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പുതിയ കൽപ്പാത്തി ജംഗ്ഷനിൽ രാത്രി 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ സംഗമിക്കും. ദേവരഥ സംഗമ സ്ഥാനത്ത് കലാകാരന്മാരുടെ നാഗസ്വര, തകിൽ മേളവും ചെണ്ടമേളവും അരങ്ങേറും. ജനത്തിരക്ക് പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ പൊലീസിനെയും സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനയെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്റ്റാൻഡുകളും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ മൂന്ന് ആംബുലൻസുകൾ എപ്പോഴും 'സ്റ്റാൻഡ് ബൈ' ആയി നിലയുറപ്പിക്കും. തീർഥാടകർക്കായി ആവശ്യത്തിന് ബയോ ടോപ്ലെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.
മേഖലയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കെഎസ്ഇബിയുടെ താഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന ലൈനുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യാനും പ്രദേശത്തെ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും യോഗത്തിൽ നിർദേശം നൽകി.
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വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവപാർവതിമാരുടെ ദേവരഥത്തിന് ഈ വർഷം ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ 31-ാം വർഷമാണ്. പഴയ രഥത്തിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കവും ഉപയോഗത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണക്കിലെടുത്ത് 1996 ൽ പുതിയ രഥം നിർമിച്ചിരുന്നു. നിർമാണം പൂർത്തിയായ അതേ വർഷം തന്നെ പുതിയ രഥത്തിലായിരുന്നു ശിവപാർവതിമാരുടെ രഥോത്സവ ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണം. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പുതിയ രഥം കൽപ്പാത്തിയുടെ രഥോത്സവ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം കാണാൻ എല്ലാ വർഷവും ധാരാളം ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാരുണ്ട്. കൽപ്പാത്തിയുടെ ഉത്സവ നാളുകൾ എല്ലാ വർഷവും വളരെ വിപുലമായിട്ടാണ് കൊണ്ടാടാറുള്ളത്.
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