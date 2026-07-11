ആഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിക്കാൻ വയോധികയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്ന് തീയിട്ട് കുഴിച്ച്മൂടി; അയൽവാസികളായ യുവാക്കള് പിടിയിൽ
കവർച്ചയ്ക്കും കൊലപാതകത്തിനും 19കാരനെ സഹായിച്ച 17കാരനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 66 വയസുകാരിയായ സരസമ്മാളിൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊലപാതകം.
Published : July 11, 2026 at 3:28 PM IST
പാലക്കാട്: മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ വയോധികയെ തീയിട്ട് കൊന്നു. പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലാണ് സംഭവം. ആട്ടയാമ്പതി സ്വദേശി സരസമ്മാളിനെയാണ് പ്രദേശവാസികളായ യുവാക്കൾ ചേർന്ന് തീയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചിട്ടത്. 66 വയസുകാരിയായ സരസമ്മാളിൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊലപാതകമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂണ് പത്തിനാണ് സരസമ്മാളിനെ കാണാതാകുന്നത്. ഇതോടെയാണ് മകള് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് കൊലപാതകം പുറത്തറിയുന്നത്. പ്രദേശവാസിയായ യുവാവ് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. കവർച്ചയ്ക്കും കൊലപാതകത്തിനും ഇയാളെ സഹായിച്ച പതിനേഴുകാരനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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സരസമ്മാളിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയിൽ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുളള അന്വേഷണത്തിലാണ് തിരോധാനം കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയം പൊലീസിനുണ്ടായത്. തുടർന്ന് യുവാക്കളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യംചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പ്രതിയായ യുവാവ് സരസമ്മാളിനെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി തീയിട്ട് കത്തിച്ച ശേഷം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. 19 വയസുകാരനായ യുവാവും പതിനേഴുവയസുകാരനായ സുഹൃത്തും ചേർന്നാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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