കലോത്സവ വേദികളിൽ താളമുയർത്താൻ 500ലേറെ അറബനകൾ; ചളവറയിലെ ഹനീഫിൻ്റെ 18 വർഷത്തെ കലാസപര്യ
ഉപജില്ല, ജില്ല, സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിൽ കാണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രധാന മാപ്പിള കലാരൂപങ്ങളാണ് ദഫ് മുട്ടും അറബന മുട്ടും (Kerala School Kalolsavam Duff)
Published : November 26, 2026 at 11:35 AM IST
മണികണ്ഠന് എം
പാലക്കാട്: കലോത്സവ വേദികളിൽ ദഫിൻ്റെയും അറബനയുടെയും താളമുയരുമ്പോൾ, ആ ആവേശത്തിന് പിന്നിൽ അണിയറയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ചില കൈകളുണ്ട്. മത്സരവേദികളിൽ വിദ്യാർഥികൾ ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ, ആ താളത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ചളവറ ചെറുവത്തൂരിലെ പുലാക്കൽ ഹനീഫ്.
ത്വലഅൽ ബദ്റു അലൈനാ, മിൻ സനിയ്യാത്തിൽ വദാഅ്, വജബശ്ശുക്റു അലൈനാ, മാ ദആ ലില്ലാഹി ദാഅ് എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചക കീർത്തനങ്ങളായ വരികളിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന ദഫ് മുട്ടിന് നബിദിന പരിപാടികളിലും കലോത്സവങ്ങളിലും ആരാധകരേറെയാണ്. ഉപജില്ല, ജില്ല, സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിൽ കാണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രധാന മാപ്പിള കലാരൂപങ്ങളാണ് ദഫ് മുട്ടും അറബന മുട്ടും. കലോത്സവ കാലമാകുന്നതോടെ ഹനീഫിൻ്റെ അറബന-ദഫ് നിർമാണകേന്ദ്രവും സജീവമാകും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കലാസംഘങ്ങൾ മത്സരാവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നതോടെ ഇവിടെ തിരക്കേറും. ഒരു കലോത്സവ സീസണിൽ മാത്രം 500ലേറെ അറബനകളാണ് ഹനീഫ് തയാറാക്കുന്നത്.
സൂക്ഷ്മതയോടെയുള്ള വാദ്യനിർമാണം
18 വർഷമായി അറബന-ദഫ് നിർമാണരംഗത്ത് സജീവമായ ഹനീഫിന് ഇത് വെറുമൊരു തൊഴിലല്ല, കലാരംഗത്തോടുള്ള ആത്മബന്ധം കൂടിയാണ്. കൃത്യമായ അളവും മികവുറ്റ നിർമാണവുമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഉണങ്ങിയ പ്ലാവിൻതടി മുറിച്ച് എട്ടിഞ്ച് വട്ടത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്താണ് ദഫിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട് ഒരുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആട്ടിൻതോൽ വലിച്ചുകെട്ടി വാദ്യോപകരണത്തിന് രൂപം നൽകുന്നു. കലോത്സവങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറബനയ്ക്ക് 12 ഇഞ്ചാണ് വലുപ്പം. രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഇതിൽ തോൽ കെട്ടുന്നത്. തടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു മുതൽ തോൽ വലിച്ചുകെട്ടുന്നതു വരെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നതിനാലാണ് വേദികളിൽ വ്യക്തമായ താളവും ശബ്ദവും ലഭിക്കുന്നത്.
ടീമുകൾക്കുവേണ്ടി നിർമിച്ച് തുടക്കം
കലോത്സവ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ മാത്രം ഹനീഫിൻ്റെ നിർമാണം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. റാത്തിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത-സാംസ്കാരിക ചടങ്ങുകൾക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ദഫുകളും അറബനകളും ഇവിടെ തയാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശത്തുനിന്നും തൻ്റെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്നും ഹനീഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വാദ്യോപകരണ നിർമാണത്തിന് പുറമെ ദഫ് മുട്ട്, അറബന മുട്ട്, വട്ടപ്പാട്ട്, മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നീ കലാരൂപങ്ങളും ഹനീഫ് ഇവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
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മാപ്പിള കലാപരിശീലന രംഗത്ത് 24 വർഷത്തെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഹനീഫിൻ്റെ നിർമാണരംഗത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു. സ്വന്തം ടീമുകൾക്കുവേണ്ടി ദഫും അറബനയും നിർമിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. മികവുറ്റ നിർമാണശൈലി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ പിന്നീട് ഇതൊരു സംരംഭമായി വളർന്നു. കലാപരിശീലനവും വാദ്യോപകരണ നിർമാണവും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.
ജോലിക്കിടയിലെ കലാസപര്യ
മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവായുള്ള ജോലിക്കിടയിലെ ഇടവേളകളും അധികസമയവുമാണ് ഹനീഫ് ഇതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. കലോത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റ് സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കുമായി ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമായ വാദ്യോപകരണങ്ങളും സ്വന്തം കൈകളാൽ ഒരുക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത മാപ്പിള കലാരൂപങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താനും മത്സരവേദികളിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. കലോത്സവ വേദികളിൽ മികവിൻ്റെ താളം തീർക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് പിന്നിൽ, ആ താളത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി നിശ്ശബ്ദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹനീഫിനെപ്പോലുള്ള കലാസ്നേഹികളുമുണ്ട്. ചെറുവത്തൂരിലെ ഈ നിർമാണകേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ അറബനയും ദഫും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ കലോത്സവ വേദികളിൽ താളമായി മാറുമ്പോൾ, ഹനീഫിൻ്റെ അധ്വാനവും ആ വിജയങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നു.
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