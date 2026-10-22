പാലക്കാട് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്
അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
Published : October 22, 2026 at 10:10 AM IST
പാലക്കാട്: നഗരത്തിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചയാളുടെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. ബിഒസി റോഡിലുള്ള സ്വകാര്യ പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് വൻ ദുരന്തം തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായത്. സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവറെ പാലക്കാട് ടൗൺ നോർത്ത് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഇന്ധനം നിറച്ച ശേഷം കാർ മുന്നോട്ടെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മുന്നോട്ടെടുത്ത വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പമ്പിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. വൈദ്യപരിശോധനയിൽ ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അപകടത്തിൻ്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാണ്. വാഹനം സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിലേയ്ക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയതിനാൽ വലിയൊരു തീപിടിത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. അപകടത്തിൽ പമ്പ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മദ്യപിച്ച് അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ചതിനും സ്വകാര്യ സ്വത്ത് നശിപ്പിച്ചതിനുമുള്ള ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ പാലക്കാട് ടൗൺ നോർത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാലുള്ള നിയമ നടപടികൾ
ഇന്ത്യയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, മോട്ടോർ വാഹന നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം കഠിനമായ ശിക്ഷാനടപടികളാണ് ഡ്രൈവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക. പരിശോധനാ സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ 100 മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ 30 മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്.
മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 185 പ്രകാരം മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആദ്യത്തെ കുറ്റത്തിന് ആറ് മാസം വരെ തടവോ 10000 രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. ഇതേ കുറ്റം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ രണ്ട് വർഷം വരെയുള്ള തടവോ 15000 രൂപ പിഴയോ ആയി ഉയരും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ മദ്യപിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിങ് മൂലം അപകടമുണ്ടായാൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കാനോ സ്ഥിരമായി റദ്ദാക്കാനോ ഉള്ള നിയമപരമായ അധികാരം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനുണ്ട്.
ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ് മൂലം പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ കടുത്ത വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തുക. അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിക്കുന്നതിന് ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 281 പ്രകാരവും, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് സെക്ഷൻ 125 പ്രകാരവും പൊലീസ് കേസെടുക്കും. അപകടത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പരിക്കേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിക്ഷയുടെ കാലാവധിയും കൂടും.
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മദ്യപിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുക്കുക. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്താം. കൂടാതെ, മദ്യപിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ക്ലെയിമുകൾക്കോ ഉള്ള പരിരക്ഷ നിഷേധിക്കാറുണ്ട്. ഇത് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും നിയമക്കുരുക്കുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു.
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