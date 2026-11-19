പുള്ളോര്ക്കുടം മീട്ടി അവര് പാടുന്നു; മറവിയിലേക്ക് മായുന്നൊരു കലയുടെ കഥ
രാമചന്ദ്രനും, ഷീലയും ഈ പരമ്പരാഗത നാടൻ കലാരൂപത്തെ അന്യം നിൽക്കാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുള്ളുവ കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളാണ്.
Published : November 19, 2026 at 4:11 PM IST
മണികണ്ഠന് എം
പാലക്കാട്: "സർപ്പദോശങ്ങളും തീരുവാനായിട്ട്... ആയില്യം നാളിൽ അല്ലേ നൂറും പാലും നൽകാ.."
പുള്ളോർക്കുടത്തിൻ്റെ താളം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുകാലത്ത് മലയാളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയിരുന്നത് സർപ്പക്കാവുകളും നാഗാരാധനയും നിറഞ്ഞ ഗ്രാമീണ ഓർമകളായിരുന്നു. വീടുകളിൽ സർപ്പദോഷം അകറ്റാനും നാഗപ്രീതി നേടാനും കുട്ടികളുടെ ദൃഷ്ടിദോഷം മാറ്റാനുമെല്ലാം പുള്ളുവൻ പാട്ടുകാരെത്തുന്ന കാലം. പുള്ളോർക്കുടവും വീണയും കൈയിലെടുത്ത് അവർ പാടിയിരുന്ന ഓരോ ഈണത്തിലും വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും കലയും ഇഴചേർന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ കാലം മാറിയതോടെ ആ പാട്ടുകൾ വീടുകളിൽനിന്ന് അകന്നു. ഒരുകാലത്ത് ആഘോഷപൂർവം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുള്ളുവൻ പാട്ടിന് ഇന്ന് കേൾവിക്കാർ കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപമായ പുള്ളുവൻ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് അറിയുന്നവർ ചുരുക്കം തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും ആ കലയുടെ താളം നിലയ്ക്കരുതെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഈണവുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ചെറുമുണ്ടശ്ശേരിയിലെ പുള്ളുവ ദമ്പതിമാരായ രാമചന്ദ്രനും ഭാര്യ ഷീലയും.
നാവോറു പാട്ടുമായി വീടുകളിലെത്തുന്ന രാമചന്ദ്രനും ഷീലയും ഈ പരമ്പരാഗത നാടൻ കലാരൂപത്തെ അന്യം നിൽക്കാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുള്ളുവ കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളാണ്. 35 വർഷമായി ഈ രംഗത്തുള്ളവരാണ് രാമചന്ദ്രനും ഷീലയും. കാലം മാറിയതോടെ പണ്ട് കാലത്തുള്ള അത്ര തിരക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറില്ലെന്നാണ് ഇരുവരും പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ കലയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അന്ധവിശ്വാസമായാണ് കലാരൂപത്തെ കാണുന്നതെന്നും ഷീല ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇതൊന്നും അന്ധവിശ്വാസമല്ലെന്നും ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുന്നത് നാഗങ്ങളാണെന്നും ഷീലയും രാമചന്ദ്രനും പറയുന്നു. പ്രകൃതിയും നാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്തെല്ലാം നാഗങ്ങളോട് ആരാധന വേണമെന്നും ഷീല പറഞ്ഞു.
നാവേറ് പാട്ട്/ നാവോറു പാട്ട്, പുള്ളുവൻ പാട്ട്, നാഗ പാട്ട് എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് ഈ പരമ്പരാഗത കലാരൂപം അറിയപ്പെടുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ദൃഷ്ടിദോഷം മാറ്റാനായി പുള്ളുവൻ സമുദായത്തിൽപ്പെടുന്നവർ വീടുകളിൽ വന്ന് പാടുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളുവൻ പാട്ടിന് നാവോറു പാട്ട് എന്നുള്ള പേര് കൂടെ കൈവന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം അന്യം നിന്നു പോവുകയാണ്.
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ഒരു കാലത്ത് സർപ്പക്കാവുകളും നാഗാരാധനയും കേരളീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു. ഈ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുള്ളുവൻ പാട്ട് ഉണ്ടായത്. കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് കുടവും അതിൽ തുകൽ വലിച്ചുകെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വീണയും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചാണ് പുള്ളുവൻ പാട്ട് പാടുന്നത്.
തനത് കലാരൂപമായ പുള്ളുവൻ പാട്ടിന് ഇന്ന് പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. സർപ്പദോശം അകറ്റാനും ഐശ്വര്യം നേടാനുമായി ഒരു കാലത്ത് വീടുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ഈ പുള്ളുവൻ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. പരമ്പരാഗത കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടവർ തന്നെ കയ്യൊഴിയുകയാണ്.
നാവോറുപാട്ടും പുള്ളോർക്കുടവും, പുള്ളുവൻ വീണയും മലയാളിക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായത് ഒരുപക്ഷെ, സിനിമപാട്ടുകളിലൂടെ തന്നെയാവും. "പുള്ളോർക്കുടം പോലെ തേങ്ങിയതും, വീണുറങ്ങിയതുമെല്ലാം " പാട്ട് വരികളിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കമെന്ന് തന്നെ പറയാം. ആ പാട്ടുകൾക്ക് പ്രേരണയായ ഈ നാടൻ കലയിലെ നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത കലാകാരന്മാരാണ് രാമചന്ദ്രനും, ഷീലയുമൊക്കെ. ഇവരുടെ പുള്ളോർക്കുടവും തേങ്ങുന്നുണ്ട് പലതും പറഞ്ഞും, പുലമ്പിയും, പരിഭവിച്ചുമെല്ലാം.
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