രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് നെല്ലിക്ക കൊറിയറായി അയച്ച് പരിഹാസ പ്രതിഷേധവുമായി പാലക്കാട്ടെ കോൺഗ്രസ്
കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാലക്കാട്ടെ പ്രവർത്തകർ പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
Published : November 26, 2026 at 4:59 PM IST
പാലക്കാട്: കോൺഗ്രസ് എം.പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി പാലക്കാട്ടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ. നെല്ലിക്കാത്തളം ഒരുക്കണമെന്ന പരിഹാസരൂപത്തിലുള്ള സന്ദേശവുമായി നെല്ലിക്ക കൊറിയർ വഴി എം.പിക്ക് അയച്ചുനൽകിയാണ് വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൊറിയർ വഴി നെല്ലിക്ക എം.പിക്ക് അയച്ചുനൽകിയത്. ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്കെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് പുതിയ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാലക്കാട്ടെ പ്രവർത്തകർ പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
വിവാദത്തിന് വഴിവച്ച പരാമര്ശം
ഷാഫി പറമ്പിൽ എ ഗ്രൂപ്പുക്കാരനല്ലെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതമായിരിക്കുമെന്നുമുള്ള ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പരാമർശം വലിയ വിവാദത്തിനാണ് വഴിവച്ചത്. തനിക്കെതിരായ സൈബര് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് ചില പെട്ടിതാങ്ങികളാണെന്നും ആശാന് വേണ്ടി ശിഷ്യൻ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും അടൂരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ തൻ്റെ ഡയറിയിലുള്ള പല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തുവിടുമെന്നുമാണ് കാസർകോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചത്.
വ്യാജ ഐഡികളിൽ നിന്നാണ് തനിക്കും മകനുമെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. ഇത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ്. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടെന്ന് കാണിച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളായി ഹൈക്കമാൻഡിനെ കണ്ട മൂന്ന് പേരിൽ കെസി ജോസഫും ബെന്നി ബഹനാനും കറകളഞ്ഞ എ ഗ്രൂപ്പുകാരാണ്. എന്നാൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പിലില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് താൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുകയോ അവഹേളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷാഫി എ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അദ്ഭുതമായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നുമായിരുന്നു പരാമര്ശം.
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മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ താനും ടി. സിദ്ദിഖും മാത്രമാണ് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും മറ്റുള്ളവർ മാറിനിന്നെന്നുമുള്ള ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പ്രതികരണവും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബവും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പിന്തുണച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിവാദം കൂടുതൽ ശക്തമായി. ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം അതൃപ്തി അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരസ്യമായ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് എഐസിസി നേതൃത്വവും നിർദേശിച്ചതായാണ് വിവരം.
സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോരും നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോരും ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാലക്കാട്ടെ പ്രവർത്തകരുടെ നെല്ലിക്ക പ്രതിഷേധം ശ്രദ്ധേയമായി. രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധ രീതിയായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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