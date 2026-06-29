ദലിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: പാലക്കാട് നഗരസഭ മുൻ കൗൺസിലർക്ക് ജാമ്യമില്ല
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), എസ്സി/എസ്ടി അതിക്രമ നിരോധന നിയമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
Published : June 29, 2026 at 11:06 AM IST
എറണാകുളം: ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി ദലിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭ മുൻ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വത്സന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുതര വകുപ്പുകളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി നടപടി.
യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), എസ്സി/എസ്ടി അതിക്രമ നിരോധന നിയമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസ് എടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പൊലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത്. നേരത്തെ ഇയാളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായത്. തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയായിരുന്നു.
വാദങ്ങൾ തള്ളി കോടതി
നേരത്തെ മണ്ണാർക്കാട് എസ്സി/എസ്ടി പ്രത്യേക കോടതിയും പ്രശോഭിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതിജീവിതയുമായി ഒന്നര വർഷത്തിലേറെയായി പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. ദീർഘകാലമായി പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ജാമ്യഹർജിയിൽ പ്രശോഭ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാൻ കോടതി തയാറായില്ല.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് അവസാനമാണ് ദലിത് യുവതി പ്രശോഭിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് താമസസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസിനുമാണ് യുവതി നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയത്. പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രതിയെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയും തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്നു.
എസ്സി/എസ്ടി അതിക്രമ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കർശന ശിക്ഷയാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായതെന്നതും കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമമായ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രധാന കേസുകളിലൊന്നാണിത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന വകുപ്പുകളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ വിചാരണ വേളയിലും പ്രതിഭാഗത്തിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകില്ലെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന പ്രശോഭ് വത്സൻ ഇത്തരമൊരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം.
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