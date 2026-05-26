ദലിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രശോഭിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി
ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയുടെ താമസസ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ചുകയറി ബലമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് എഫ്ഐആറിലെ പ്രധാന പരാതി
Published : May 26, 2026 at 12:12 PM IST
എറണാകുളം: ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ദലിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ പാലക്കാട് മുൻ കൗൺസിലറും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എം പ്രശോഭിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കേസിൽ അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രശോഭിനെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും ജാമ്യം നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഹർജി തള്ളിയത്. ഒളിവിലുള്ള പ്രതി എത്രയും വേഗം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനും, ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ഈ വർഷം മാർച്ച് 28നാണ് പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസ് പ്രശോഭിനെതിരെ ആദ്യമായി കേസെടുത്തത്. ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയുടെ താമസസ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ചുകയറി ബലമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് എഫ്ഐആറിലെ പ്രധാന പരാതി. ഭാരതീയ ന്യായസംഹിതയിലെ വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ, എസ്സി-എസ്ടി അതിക്രമ നിരോധന നിയമവും പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യുവതിയുടെ രഹസ്യ പരാതി പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രശോഭിനെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി പൊലീസ് ഇതിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. മണ്ണാർക്കാട് എസ്സി-എസ്ടി പ്രത്യേക കോടതി പ്രശോഭിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിയിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
അതിജീവിതയുമായി ഒന്നര വർഷത്തിലേറെയായി പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജിയിൽ പ്രശോഭ് അവകാശപ്പെട്ടത്. ദീർഘകാലം പലയിടങ്ങളിൽ വച്ച് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നതായും ഇയാൾ കോടതിയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പരാതിക്കാരിയുടെ നിലപാടുകൾ കൂടി ഗൗരവമായി കേട്ട് പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ അന്തിമമായി തള്ളിയത്.
ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം
കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരായ ഈ പീഡനക്കേസ് ഇതിനോടകം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ സ്ത്രീസുരക്ഷാ നയങ്ങൾക്കെതിരെ തുടർച്ചയായ വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷം ദിനംപ്രതി ഉയർത്തുന്നത്. നടന്നത് അത്യന്തം ക്രൂരമായ സംഭവമാണെന്നും, പ്രതിക്ക് ഭരണകക്ഷിയുടെ ഉന്നതതല സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കും അടിസ്ഥാന ദലിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
എന്നാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർക്കാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും നിഷ്പക്ഷമായ നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരാതി ഉയർന്നയുടൻ പ്രതിക്കെതിരെ ശക്തമായ സംഘടനാ നടപടിയെടുത്ത് പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നാണ് ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
തുടർ നടപടികൾ
യുവതിക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക പിന്തുണയും നിയമസഹായവും ഉറപ്പാക്കാൻ വനിതാകമ്മിഷനും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ കമ്മിഷനും നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഒളിവിലുള്ള പ്രതിയെ അടിയന്തരമായി പിടികൂടണമെന്ന് വനിതാകമ്മിഷൻ ഡിജിപിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ അന്വേഷണ പുരോഗതിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. പരാതിക്കാരിക്ക് താമസസ്ഥലത്ത് പൂർണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. കേസിൽ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ വൈകുന്നതിനെതിരെ എല്ലാ ദലിത് സംഘടനകളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വലിയ തോതിലുമുള്ള സമര പരിപാടികൾ അരങ്ങേറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിർദേശപ്രകാരം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ സ്വമേധയാ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ പ്രശോഭിനായി ഉടൻ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനും പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
