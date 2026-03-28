ETV Bharat / state

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് കോൺഗ്രസിന് കുരുക്ക്; പീഡന പരാതിയിൽ കൗൺസിലറെ പുറത്താക്കി

ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി ദലിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പ്രശോഭ് വത്സനെതിരായ കേസ്. ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. കൗൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഡിസിസി നിർദേശിച്ചു.

Congress Expels Prasobh Valsan kerala assembly election 2026 Prasobh Sexual Assault Complaint Congress on Prasobh Sexual Assault
Palakkad Councillor Prasobh Valsan (@Prasobh Valsan facebook)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 28, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പാലക്കാട് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വത്സനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. പ്രശോഭിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും ദോഷമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ.

കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കർശന നിർദേശപ്രകാരമാണ് അടിയന്തര നടപടി. ധാർമികതയുണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എ തങ്കപ്പൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രശോഭ് വത്സന്‍ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഷാഫി എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം (Special Arrangement)

പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ 24-ാം വാർഡ് കൗൺസിലറാണ് പ്രശോഭ് സി വത്സൻ. ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് ദലിത് യുവതിയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ഗർഭിണിയായെന്നും വിവരമറിഞ്ഞതോടെ ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു യുവതിയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

ജോലിയുടെ അഭിമുഖത്തിനായി പട്ടാമ്പിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാറിൽ കയറ്റിയ ശേഷം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. പാലക്കാട് ജില്ല ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തുവച്ചായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പീഡനം. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്നും ആക്രമണം ഭയന്ന് മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി തൻ്റെ ആശാനാണെന്നും ജനപ്രതിനിധികളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും യുവതി പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പാലക്കാട് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിക്കും യുവതി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കൗൺസിലർക്കെതിരായ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ തൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാരി വ്യക്തമാക്കി. നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചത്. ഇയാളുടെ അച്ഛനും തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി. തന്നോട് സഹകരിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിത്തരാമെന്ന് കൗൺസിലറുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതായി യുവതി ആരോപിക്കുന്നു.

പാലക്കാട് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വത്സന്‍ ഷാഫിക്കൊപ്പം (Special Arrangement)

പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ജോലി ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് ഇയാൾ യുവതിയുമായി സംസാരം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വച്ച് സമ്മതമില്ലാതെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അയാളറിയാതെ ഫോണിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തിൻ്റെ ഫോണിൽനിന്നാണ് ഇയാൾ യുവതിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഗർഭഛിദ്രത്തിനായി ഗുളിക വാങ്ങി നൽകിയെന്നും നിലവിൽ ഗർഭിണിയായിട്ട് 56 ദിവസമായെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. തുടരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ ഉയർന്നുവന്ന ഈ ആരോപണം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൗൺസിലർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉയർന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ഈ വിഷയം വലിയ തോതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുഖംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പാർട്ടി വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കും.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.