അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; ബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍, കുറ്റം സമ്മതിച്ചു

അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; ബംഗാള് സ്വദേശിയായ പ്രതി അറസ്റ്റില്, കുറ്റം സമ്മതിച്ചു
ബംഗാള് സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് പിടിയിലായത്.
Published : September 8, 2026 at 4:38 PM IST
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്. പശ്ചിമ ബംഗാള് സ്വദേശിയായ പ്രാവദ് ദാസാണ് പിടിയിലായത്. അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് താന് തന്നെയാണെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചു. എന്നാല് കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ യുവതിയുമായി രണ്ട് മാസത്തെ പരിചയം മാത്രമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും കുഞ്ഞ് തന്റെതല്ലെന്നുമാണ് ഇയാള് പറഞ്ഞത്. എന്നാല് പൊലീസ് കൂടുതല് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇയാള് തന്നെയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. അട്ടപ്പാടി പുതൂരിലെ ചീരക്കടവിൽ ഭവാനിപ്പുഴയോരത്ത് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൾ പ്രദേശവാസികൾ കണ്ടെത്തിയത്. കാലിമേയ്ക്കാൻ എത്തിയവരാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചാക്കുകൾ കണ്ട് വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 30 വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന യുവതിയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
20 ദിവസം മുൻപാണ് ഇവർ ജോലിക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയത്. നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തെ പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ പുഴയിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് മുതലെടുത്താണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയത്. ഒരു ചാക്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ചാക്കിൽ ഇരുവരുടെയും അറുത്തുമാറ്റിയ തലയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ചാക്കിലാണ് യുവതിയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഇയാളെ പൊലീസ് സംശയിച്ചിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ ഇയാള് ബംഗാളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതായി സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അന്വേഷണം ബംഗാളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാള് കുരുക്കിലായത്. നിലവില് പ്രതിയെ ചോദ്യം വരികയാണ്.
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