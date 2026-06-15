നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് സ്വതന്ത്ര മുന്നണി; നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാർക്ക് നിർദേശം, പാലാ നഗരസഭയിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് പരിഹാരം
കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപാധിരഹിതമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ സ്വതന്ത്ര മുന്നണിയും ഇതര ഘടകകക്ഷികളും തയാറായതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് പരിഹാരമായത്.
Published : June 15, 2026 at 8:11 PM IST
കോട്ടയം: നഗരസഭയിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുവാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് സ്വതന്ത്രമുന്നണി. പാലാ നഗരസഭയിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചു.
കൊട്ടാരമറ്റം ബസ് ടെർമിനലിൽ സ്ഥാപിച്ച ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിന് നിയമവിധേയമായി അംഗീകാരം നൽകുക, കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരെ നൽകിയ മോഷണ പരാതി പിൻവലിക്കുക, മായാ രാഹുൽ രാജിവെക്കുമ്പോൾ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കും, ഭരണ മേൽനോട്ടത്തിനായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റീയറിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും എന്നീ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആണ് കൗൺസിലർമാരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം കേട്ട ശേഷം പാർട്ടി നേതൃത്വം സ്വതന്ത്ര മുന്നണിക്ക് മുന്നിൽവെച്ചത്.
യുഡിഎഫിൽ നഗരസഭയിൽ പ്രാധിനിധ്യം ഉള്ള ഇതര കക്ഷികളായ കേരള കോൺഗ്രസ്, കെഡിപി എന്നിവർക്ക് മുന്നിലും കോൺഗ്രസ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപാധിരഹിതമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ സ്വതന്ത്ര മുന്നണിയും ഇതര ഘടകകക്ഷികളും തയാറാകുകയും ചെയ്തു.
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ബിജു മാത്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലാർമാർ ഉയർത്തിയ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇതോടെ പരിഹാരം കണ്ടു. കൗൺസിലർമാർ നേതൃത്വം നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസവും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉയർത്തിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിച്ചത് പാർട്ടിയുടെ വിജയം ആണെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിജു പുന്നത്താനം, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എൻ സുരേഷ്, ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സതീശ് ചൊള്ളാനി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ്കുട്ടി നെച്ചിക്കാട്ടിൽ എന്നിവർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഭരണ പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കം
കൊട്ടാരമറ്റം ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിലെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് നിലവിലെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തന്നെ ദിയയുടെ പിതാവായ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം മർദ്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ബിജു മാത്യൂസ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബിജു മാത്യൂസിനൊപ്പം ചെയർപേഴ്സണിൻ്റെ ചേംബറിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ സമയത്താണ് വാച്ച് മോഷണം പോയതായി ദിയ ബിനു ആരോപിക്കുന്നത്.
ദിയ ബിനു ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ബിജു മാത്യൂസ് ഓഫീസിന് സമീപം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഫയൽ പോലെ തന്നെയുള്ള ഫയലുകൾ ബിജുവിൻ്റെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബിജു തന്നെയാണ് വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചും ഫയലും മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് വിശ്യസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാലാ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ദിയ പറഞ്ഞു.
മന്ത്രി ഒപ്പിട്ട പേപ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് അതിക്രമിച്ച് ഓഫീസിൽ കയറി വെള്ളമെടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഎയെ പുറത്തേക്കയച്ച് ഫയൽ എടുക്കുയായിരുന്നു. മുന്സിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഫയൽ കാണാതെ പോവുകയും ചെയർപേഴ്സണിനെ അറിയിക്കാതെ ഓഫീസ് റൂമിൽ കയറുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതിയെന്ന് ദിയ ബിനു മാധ്യമങ്ങളോടും പറഞ്ഞതോടെ നാടകീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
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