പാലാ: മാണിക്യക്കല്ലിനായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം; മീനച്ചിലാറിൽ രാഷ്ട്രീയ വേലിയേറ്റം!

കെ.എം മാണിയുടെ കാലം മുതൽക്കേ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പാലാ ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായി പാലാ മാറിയിരിക്കുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 3:49 PM IST

കെ.എം. മാണി എന്ന അതികായൻ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അടക്കിവാണ മീനച്ചിലിൻ്റെ തീരം ഇന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധഭൂമിയാണ്. ഒരു കാലത്ത് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്ന പാലാ, ഇന്ന് മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളുടെയും അഭിമാനപ്പോരാട്ടങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ, വിജയപീഠത്തിൽ ആര് ഇരിക്കുമെന്നത് പ്രവചനാതീതമാണ്. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ മാണി സി. കാപ്പൻ (എൻ.സി.പി - എസ്) യുഡിഎഫ് കോട്ട കാക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ. മാണി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തട്ടകം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതോടെ പോരാട്ടം കടുത്തു. ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഷോൺ ജോർജ് കൂടി എത്തിയതോടെ മത്സരത്തിന് വീറും വാശിയും വർധിച്ചു.

ഇത്തവണ പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ ഏകദേശം 75.07% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന പോളിങ് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യു.ഡി.എഫ്. എന്നാൽ വികസനത്തുടർച്ച വോട്ടായി മാറുമെന്ന് എൽ.ഡി.എഫും ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്‍ഡിഎഫിലെത്തിയ ജോസ് കെ മാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാലാ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കൂടി പ്രശ്നമാണ്. മുന്നണിപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർണ്ണായക വോട്ട് വിഹിതം ലക്ഷ്യമിട്ട് ബി.ജെ.പി നയിക്കുന്ന എൻ.ഡി.എ കൂടി സജീവമായതോടെ പാലാ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയിലേക്കും നീങ്ങി.

പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾ ആര് കൊണ്ടുപോകുമെന്നത് വിജയപരാജയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും. കർഷക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാലായിൽ റബ്ബർ വിലയും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിലപാടുകളും വോട്ടർമാരുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭാ നേതൃത്വങ്ങളുടെ നിലപാടുകളും സമുദായ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണവും വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമാകും. മാണി സി. കാപ്പൻ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന വികസനവും, മാണി സാറിൻ്റെ സ്മരണകളും വികാരവും ഉയർത്തുന്ന ജോസ് കെ. മാണിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം വോട്ടർമാരെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നത് കണ്ടറിയണം.

1965-ൽ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായത് മുതൽ 2019 വരെ കെ.എം. മാണി എന്ന ഒരൊറ്റ പേരിനൊപ്പമായിരുന്നു പാലാ സഞ്ചരിച്ചത്. എന്നാൽ മാണി സാറിൻ്റെ യുഗത്തിന് ശേഷമുള്ള പാലാ, അപ്രതീക്ഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികൾക്കും പുതിയ ചരിത്രപ്പിറവികൾക്കുമാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കെ.എം. മാണി യുഗം (1965 - 2019), തുടർച്ചയായി 13 തവണ ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തിയ കെ.എം. മാണി പാലായെ തൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കി മാറ്റി.

എന്നാല്‍, കെ.എം. മാണിയുടെ വിയോഗത്തെത്തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 54 വർഷത്തെ പാലായുടെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി. കാപ്പൻ വിജയിച്ചു. 2,943 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് കാപ്പൻ യു.ഡി.എഫ് കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയത്. പിന്നീട്, 2021-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലാ കണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ ചേരിമാറ്റങ്ങളുടെ വലിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു. എൽ.ഡി.എഫിൽ നിന്ന് യു.ഡി.എഫിലെത്തിയ മാണി സി. കാപ്പനും, യു.ഡി.എഫിൽ നിന്ന് എൽ.ഡി.എഫിലെത്തിയ ജോസ് കെ. മാണിയും നേർക്കുനേർ നിന്നു. അന്ന് വിജയം മാണി സി കാപ്പനൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു. 15,378 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു യുഡിഎഫ് പാളയത്തിലെത്തിയ മാണി സി കാപ്പൻ്റെ വിജയം.

എന്നാല്‍, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തുറ്റ പേരായ കെ.എം. മാണിയുടെ പിൻഗാമിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ജോസ് കെ. മാണിക്ക്, 2026-ലെ പാലാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന അതിനിർണ്ണായക ഘടകമാണ്. പിതാവിൻ്റെ തട്ടകം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് ജോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൈകാരിക പോരാട്ടത്തിനപ്പുറം, തൻ്രെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും കൂടി പ്രശ്നമാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എന്ന പാർട്ടിയെ യു.ഡി.എഫിൽ നിന്ന് എൽ.ഡി.എഫിലേക്ക് നയിച്ച നേതാവാണ് ജോസ് കെ. മാണി. മുന്നണി മാറ്റം ശരിയായ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് അണികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്കും മുന്നിൽ തെളിയിക്കാൻ പാലായിലെ വിജയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പാലായിൽ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും മുന്നണിക്കുള്ളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ ശക്തമാകൂ. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം കെ.എം. മാണി പ്രതിനിധീകരിച്ച മണ്ഡലം എന്ന നിലയിൽ പാലാ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)-ൻ്റെ ഹൃദയമാണ്. 2019-ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2021-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നേരിട്ട തിരിച്ചടികൾ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ക്ഷീണമായിരുന്നു.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ, നഷ്ടപ്പെട്ട 'മാണിക്കോട്ട' വീണ്ടെടുത്ത് പാർട്ടിയുടെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് ജോസ് കെ. മാണിയുടെ പ്രധാന ദൗത്യമാണ്. അതേസമയം, രണ്ട് കരുത്തുറ്റ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ഒരു യുവനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഷോൺ നടത്തിയ പോരാട്ടം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഏറെ താല്പര്യത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. പാലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളും മണ്ഡലത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനവും മത്സരത്തിന് വീര്യം പകർന്നു.

ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലമായ പാലായിൽ സഭയുമായുള്ള ഷോണിന്റെയും പി.സി. ജോർജിന്റെയും അടുത്ത ബന്ധം എൻ.ഡി.എ ക്യാമ്പിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ പ്രചാരണ വേളയിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. മാണി സി. കാപ്പൻ, ജോസ് കെ. മാണി എന്നീ രാഷ്ട്രീയ ഭീമന്മാരെ നേരിടുമ്പോൾ താനൊരു മൂന്നാം കക്ഷിയല്ല, മറിച്ച് വിജയസാധ്യതയുള്ള പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഷോണിന് സാധിച്ചു. ഏകദേശം 25,000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ താൻ വിജയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, പാലായില്‍ ആര് വായും ആര് വീഴും എന്നറിയാൻ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇനി ശേഷിക്കുന്നത്.

