അന്യംനിന്നുപോയ പകിടകളിക്ക് പുനർജന്മം! കളിത്തട്ടിൽ വീണ്ടും പഴയ ആവേശം; തലമുറകളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കരുണാപുരം പഞ്ചായത്ത്
ആൽത്തറകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും ഒരുകാലത്ത് ആവേശം വിതറിയ പകിടകളിക്ക് കരുണാപുരത്ത് വീണ്ടും ജീവൻവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : November 9, 2026 at 5:51 PM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുടെയും ലോകത്ത് പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൗതുകമായി പഴയൊരു നാട്ടുകളി… കരുക്കൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഉയരുന്നത് വെറും മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശമല്ല, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമകൾ കൂടിയാണ്. ആൽത്തറകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും ഒരുകാലത്ത് ആവേശം വിതറിയ പകിടകളിക്ക് കരുണാപുരത്ത് വീണ്ടും ജീവൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കേരളോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പകിടകളിയെ മത്സര ഇനമാക്കിയതോടെ കളിത്തട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് പഴയ കളിക്കാരും പുതുതലമുറയും സ്ത്രീകളുമടക്കമുള്ളവർ. അന്യംനിന്നുപോയൊരു നാട്ടുസംസ്കാരത്തെ തിരികെപ്പിടിക്കുന്ന വേറിട്ട മാതൃകയാവുകയാണ് കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. കരുക്കൾ നീങ്ങുന്നു… കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മുറുകുന്നു… വിജയത്തിനായുള്ള വാശിയേറിയ നീക്കങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിക്കളത്തിൽ ഉയരുന്നത് ആർപ്പുവിളികളും ആവേശവും.
ഒരു കാലത്ത് ഇടുക്കിയുടെ അതിർത്തി ഗ്രാമമായ കരുണാപുരത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പകിടകളി. വഴിയോരങ്ങളിലും ആൽത്തറകളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ പകിടയുടെ ശബ്ദവും കളിക്കാരുടെ വാശിയേറിയ നീക്കങ്ങളും പതിവുകാഴ്ചയായിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും പകിടകളി സംഘങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു. പരസ്പരം വെല്ലുവിളിച്ചും ഏറ്റുമുട്ടിയും വർഷം മുഴുവൻ നീളുന്ന ടൂർണമെൻ്റുകളും അക്കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ കാലം മാറി. വിനോദങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ കടന്നുവന്നു. ടെലിവിഷനും മൊബൈൽ ഫോണും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുമെല്ലാം ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതോടെ പകിടകളിയുടെ കളിത്തട്ടുകൾ പതുക്കെ നിശബ്ദമായി. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ കളി പരിചയമില്ലാത്ത ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു.
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ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പഴയകാലത്തിൻ്റെ ഗൃഹാതുരമായ ഓർമകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാനുള്ള ശ്രമവുമായി കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രംഗത്തെത്തിയത്. കേരളോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണ പകിടകളിയേയും മത്സര ഇനമായി ഉൾപ്പെടുത്തി. വെറുമൊരു വിനോദമത്സരം എന്നതിലുപരി നാടിൻ്റെ തനതായ കളിപാരമ്പര്യം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
"പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ കവലകളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രായമായ ആളുകളും യുവാക്കളും ഒത്തുചേർന്ന് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പകിട കളിപോലുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് അന്യംനിന്നുപോവുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു. കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷ കാലത്തിനിടക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഇത്തരം മത്സരം നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ തലമുറക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന്" ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനു പി ആർ പറഞ്ഞു.
പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ വേറിട്ട ആശയത്തിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാകട്ടെ മികച്ച പ്രതികരണവും. പ്രായത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ മറന്ന് നിരവധി പേരാണ് മത്സര വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്. യുവാക്കളും മുതിർന്നവരും സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെ പകിടകളിയുടെ ഭാഗമായത് മത്സരത്തിന് വേറിട്ടൊരു മാനം നൽകി. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ആവേശത്തോടെ പകിടകളിയിൽ പങ്കെടുത്തത് കാണികൾക്കും കൗതുകമായി.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പകിടകളിയുടെ കളിത്തട്ടുകളിൽ സജീവമായിരുന്ന പലർക്കും ഈ മത്സരം പഴയകാലത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കായി. ഒരുകാലത്ത് തങ്ങൾ കളിച്ചുനടന്ന കളി പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒരുപോലെ തോന്നി. കളിയുടെ നിയമങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും പുതിയ കളിക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനും പഴയ കളിക്കാർക്ക് അവസരമായി.
"ഞാൻ 18-ാം വയസ് മുതൽ പകിട കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നിയമങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാം. കുറെ കാലമായി ഇത് നിന്നുപോയതാണ്. ഇപ്പോ പഞ്ചായത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് തുടങ്ങി വച്ചത്. പുതിയ തലമുറയെ കാണിക്കുകയും ഈ കളി അന്യം നിന്നുപോവാതെ തുടരണമെന്നും" പഴയ പകിട കളിക്കാരനായ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
വിനോദത്തിനപ്പുറം സൗഹൃദവും ഒത്തൊരുമയും പങ്കുവെക്കലും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു ഇത്തരം നാടൻ കളികൾ. ജയവും തോൽവിയും മാത്രമായിരുന്നില്ല അവയുടെ ലക്ഷ്യം. നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചുകൂടാനും തലമുറകൾ തമ്മിൽ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുമുള്ള വേദികൾ കൂടിയായിരുന്നു പകിടകളിക്കളങ്ങൾ. ആ പാരമ്പര്യത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവാണ് കരുണാപുരത്ത് ഇപ്പോൾ കാണാനാകുന്നത്. പഴയ തലമുറയുടെ അനുഭവവും പുതിയ തലമുറയുടെ കൗതുകവും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ കേരളോത്സവത്തിലെ ഈ മത്സരം ഒരു ജനകീയ ആഘോഷമായി മാറി.
പുതിയ വിനോദങ്ങൾക്കിടയിൽ പഴയ കളികൾക്ക് ഇനിയും ഇടമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കരുണാപുരം. പകിടകളിയുടെ കരുക്കൾ വീണ്ടും നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ ഉണരുന്നത് ഒരു കളിയുടെ ഓർമകൾ മാത്രമല്ല, മാഞ്ഞുപോകുന്ന ഗ്രാമീണ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവുകൂടിയാണ്. വരും വർഷങ്ങളിലും പകിടകളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടൻ കളികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നാട്ടുകാർ മടങ്ങുന്നത്. കാലം മാറ്റിയ കളിത്തട്ടിൽ വീണ്ടും പകിടകൾ നിരന്നു… ഇനി ഈ ആവേശം ഒരു കേരളോത്സവത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ നാടിൻ്റെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി മാറുമോ എന്നാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത്.
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