ETV Bharat / state

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരു വർഷം: 'അവർക്ക് മതമില്ല', നടുക്കുന്ന ഓർമകളിൽ ആരതി

ഭീകരതയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മതമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു അന്ന് അപകടസമയത്ത് തങ്ങളെ സഹായിച്ച കശ്മീരി ഡ്രൈവർ മുസാഫിറിൻ്റെ മനുഷ്യത്വപരമായ നിലപാട്

File Photo of Ramachandran, Aarathi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 22, 2026 at 7:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കൺമുന്നിൽ അച്ഛൻ വെടിയേറ്റു വീഴുമ്പോഴുണ്ടായ നടുക്കുന്ന വെടിയൊച്ചകൾ ആരതിയുടെ കാതുകളിൽ ഇന്നും മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുത്ത പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് ഒരു വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ഈ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ മാത്രമല്ല സ്വന്തം ലോകം കൂടിയാണെന്ന് രക്തസാക്ഷി രാമചന്ദ്രൻ്റെ മകൾ ആരതി പറയുന്നു. വേദനകൾക്കിടയിലും അതിജീവനത്തിൻ്റെ കരുത്ത് നേടിയ അവർ കൊച്ചിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

അച്ഛനില്ലാത്ത ശൂന്യത
അച്ഛൻ കൂടെയില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇന്നും തൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനോട് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിവരിക്കാനാവാത്ത വലിയ ശൂന്യതയാണ്. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ എല്ലാവരും ഇത്തരമൊരു കടുത്ത മാനസിക അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.

കുടുംബമായിരുന്നു രാമചന്ദ്രന് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം. അതിലുപരി വലിയ സാമൂഹികമായ പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹം എക്കാലവും പുലർത്തിയിരുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ പുറംലോകം അറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. പിതാവ് ചെയ്ത പല കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളും കുടുംബാംഗങ്ങളായ തങ്ങൾ പോലും അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗശേഷമായിരുന്നുവെന്ന് മകൾ വേദനയോടെ ഓർക്കുന്നു.

ഭീകരവാദികളുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച രാമചന്ദ്രന് അനുസമരണ സമ്മേളനം നടത്തും (ETV Bharat)

ഭീകരതയെ തോൽപിച്ച മാനവികത
രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഭീകരർ പഹൽഗാമിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ആ ദുഷിച്ച തന്ത്രത്തെ നാം പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആരതി പറയുന്നു. അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ വേദനക്കിടയിലും രാജ്യസ്നേഹമാണ് മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതെന്ന് അവർ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു.

വളർന്നുവരുന്ന പുതിയ തലമുറയെ തീർച്ചയായും ദേശസ്നേഹികളായി വളർത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരതയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മതമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു അന്ന് അപകടസമയത്ത് തങ്ങളെ സഹായിച്ച കശ്മീരി ഡ്രൈവർ മുസാഫിറിൻ്റെ മനുഷ്യത്വപരമായ നിലപാട്. രാമചന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഇന്നും താൻ ദുഃഖിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഫോണിലൂടെ സന്ദേശമയച്ചു. വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട ഭീകരർക്ക് മുന്നിൽ മുസാഫിറിനെ തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരൻ എന്ന് വിളിച്ച് മാനവികതയുടെ പുതിയ മാതൃക തീർക്കുകയായിരുന്നു ആരതി.

മിനി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കറുത്ത ദിനം
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 22നാണ് രാമചന്ദ്രനും ഭാര്യ ഷീലയും മകൾ ആരതിയും പേരക്കുട്ടികളും കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിലെത്തിയത്. മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ബൈസരൺ വാലിയിലെ മിനി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ യാത്രയുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുടുംബം.

കുതിര സവാരിയുടെ പ്രയാസം കാരണം അമ്മ ഷീലയെ മലമുകളിലേക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. ആ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്നാണ് ആ പ്രദേശം വലിയ വെടിയൊച്ചകളാൽ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടത്. പ്രാണരക്ഷാർഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തോക്കുധാരിയായ ഭീകരൻ എല്ലാവരോടും നിലത്ത് കിടക്കാൻ കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പുരുഷന്മാരെ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് തലയ്ക്ക് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം 26 നിരപരാധികളുടെ ജീവനാണ് ആ നിമിഷങ്ങളിൽ അവിടെ പൊലിഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി
ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യൻ സേന അന്ന് നൽകിയത് സമാനതകളില്ലാത്ത ശക്തമായ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ വനിതകളുടെ സിന്ദൂരം മായ്ച്ചവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ എന്ന് പേരിട്ട സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ അതിർത്തി കടന്ന് ഒമ്പത് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പൂർണമായും തകർത്തു.

അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളെ ആക്രമിച്ച പാകിസ്ഥാന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് സൈന്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന ഈ പ്രത്യാക്രമണം ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ രാജ്യം എക്കാലവും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഏവരേയും ഓർമപ്പെടുത്തുന്നത്.

Also Read: തൃശൂർ വെടിക്കെട്ടപകടം: അപകടസ്ഥലത്ത് വിശദമായ പരിശോധനയും തെരച്ചിലും പുനഃരാരംഭിച്ചു

TAGGED:

KASHMIR PAHALGAM ATTACK SURVIVOR
OPERATION SINDOOR INDIAN ARMY
MARTYR DAUGHTER INTERVIEW
MINI SWITZERLAND BAISARAN VALLEY
PAHALGAM TERROR ATTACK ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.