തോക്കിൻമുനയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 40 വർഷത്തെ സൗഹൃദം; ഉറ്റസുഹൃത്തിൻ്റെ ഓർമകളിൽ നീറി ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി

നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സൗഹൃദമായിരുന്നു രാമചന്ദ്രനും ബാലചന്ദ്രനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു മനസും രണ്ട് ശരീരവുമായിരുന്ന ആ സുഹൃദ്ബന്ധത്തിന് മേൽ തോക്കിൻമുനകൾ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയുന്നു.

Published : April 22, 2026 at 12:09 PM IST

പർവീസ് കെ

എറണാകുളം: കാലം മായ്ക്കാത്ത മുറിവുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ചില നഷ്ടങ്ങൾ കാലത്തിന് പോലും നികത്താനാകില്ല. കശ്മീരിലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ആത്മമിത്രം രാമചന്ദ്രനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ന് ആ ഓർമകളുടെ തണലിലാണ്.

40 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട, ഒരു മനസ്സും രണ്ട് ശരീരവുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ വലിയ സൗഹൃദത്തിന് നേരെ തോക്കിൻമുനകൾ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നു. പഹൽഗാമിലെ മഞ്ഞുമലകളിൽ ആ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഉറ്റസുഹൃത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഓർമകൾക്ക് മരണമില്ല.

നടുക്കുന്ന ഓർമകൾ
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസമാണ് തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഭീകരരുടെ വെടിയുണ്ടയ്ക്ക് ഇരയായ വിവരം ബാലു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാലചന്ദ്രൻ അറിയുന്നത്. പഹൽഗാമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് വരെ ഇരുവരും സംസാരിച്ചിരുന്നു. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപും രാമചന്ദ്രൻ വിളിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നടന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. അതോടെ സുഹൃത്തിന് അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർഥിച്ച് പലതവണ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ മറുപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് ബാലചന്ദ്രൻ വേദനയോടെ ഓർമിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ രാമചന്ദ്രൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് നാടിനെ ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ആ ദുരന്തവാർത്ത ഉറ്റചങ്ങാതിയെ തേടിയെത്തുന്നത്.

രാമചന്ദ്രനും ബാലചന്ദ്രനും (ETV Bharat)

നാല് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ സൗഹൃദം
കളിക്കൂട്ടുകാരായി തുടങ്ങിയതാണ് ഇരുവരുടെയും ബന്ധം. രാമചന്ദ്രൻ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയതോടെ ബാലുവിന് അതൊരു വലിയ തണലായി മാറി. രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിലായിരുന്നിട്ടും അതൊന്നും അവരുടെ ആഴമേറിയ സൗഹൃദത്തിന് തടസമായില്ല. പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനവും വിശ്വാസവുമായിരുന്നു ആ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും രാമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും തനിക്കും എല്ലാം തുറന്നു പറയാവുന്ന ഏക ഇടം അദ്ദേഹമായിരുന്നുവെന്നും ബാലു പറഞ്ഞു.

യാത്രകളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. ഇടമലയാർ വനത്തിലേക്ക് നടത്തിയ സാഹസിക യാത്രയും കുടുംബസമേതം നടത്തിയ വിനോദയാത്രകളും ബാലുവിൻ്റെ ഓർമകളിൽ ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നു. യാത്രാപ്രേമിയായ സുഹൃത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട് ബാലുവിനെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർത്തി. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ ആരോഗ്യം വലിയ തോതിൽ ക്ഷയിച്ചതായി അദ്ദേഹം സങ്കടത്തോടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

രാമചന്ദ്രൻ്റെ കുടുംബം ഈ വലിയ ദുരന്തത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചുവെന്നത് അദ്ഭുതമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടുമാണ് രാമചന്ദ്രൻ പെരുമാറിയിരുന്നത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല.

ബാലചന്ദ്രൻ്റെയും രാമചന്ദ്രൻ്റെയും പഴയ ഫയൽ ഫോട്ടോ (ETV Bharat)

കുടുംബത്തിന് അത്രമേൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ. വ്യക്തിപരമായി വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും ആ മരണം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വമാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അഭിമാനമുണ്ടെന്നാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ബാലുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് ആ പഴയ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. മരണം വേർപെടുത്തിയാലും ഓർമകളിൽ ഇന്നും ഇരുവരും പഴയ ആത്മമിത്രങ്ങളായി തുടരുന്നു.

പഹൽഗാമിലെ ചോരപ്പാടുകൾ
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 22നാണ് രാമചന്ദ്രനും കുടുംബവും കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിലെത്തിയത്. മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ബൈസരൺ വാലിയിലെ മിനി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. കുതിരസവാരി ദുഷ്കരമായതിനാൽ ഭാര്യയെ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭീകരർ അവിടെ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയത്.

ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മൃഗീയമായ കൊലപാതകമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഭീകരർ എല്ലാവരോടും നിലത്ത് കിടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് തലയ്ക്ക് വെടിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ രാമചന്ദ്രനടക്കം 26 നിരപരാധികളുടെ ജീവനാണ് അന്ന് അവിടെ പൊലിഞ്ഞത്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഇവിടം കൂട്ടക്കരച്ചിലുകൾക്കും ചോരപ്പാടുകൾക്കും സാക്ഷിയായി മാറി. മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട് രാജ്യത്തെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു.

