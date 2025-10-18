ETV Bharat / state

കാടിനു നടുവിൽ ഒരു പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ്, കൂട്ടിന് കുരങ്ങും പന്നിയും പാമ്പും; എങ്കിലും ഹാപ്പിയാണ് ജഗദീശനും ശ്രിശിവരാമനും

കാടിന് നടുവിലെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ്. തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ സേവനങ്ങളും ഇന്നും ഇവിടെ ലഭ്യം. കാസർകോട് പഡ്രെ ജില്ലയിലാണ് പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

RARE POST OFFICE POST OFFICE IN KASARAGOD PADRE POST OFFICE OLD POST OFFICE IN PADRE VILLAGE
75 year old post office situated in forest area of padre village in kasaragod (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: കാടിനു നടുവിൽ ഒരു പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ്.. പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ വെളിച്ചവും കാറ്റും.. കൂട്ടിന് കുരങ്ങും പന്നിയും പാമ്പും.. എങ്കിലും ഹാപ്പിയാണ്, പോസ്‌റ്റ് മാസ്‌റ്റർ ജഗദീശനും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയും പോസ്‌റ്റുമാനുമായ ശ്രിശിവരാമനും. കെട്ടിടം പഴയത് ആണെങ്കിലും തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും.

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പഡ്രെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും കർണാടകയിലേക്കുള്ള ദൂരം 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. പഡ്രെയിലുള്ളവർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ്.

ഇടയ്‌ക്കൊരിക്കൽ പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ തപാൽവകുപ്പ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല. 75 വർഷമായി ഈ നാട്ടുകാരുടെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഈ പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് കൂടെയുണ്ട്.

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പഡ്രെ ഗ്രാമത്തിലെ 75 വർഷം പഴക്കമുള്ള പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് (ETV Bharat)

നാട്ടുകാരുടെ താത്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തപാൽ വകുപ്പും ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു. തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഈ തപാൽ ഓഫിസ് ഉണ്ടെന്ന് പോസ്‌റ്റ് മാസ്‌റ്റർ ജഗദീശൻ പറയുന്നു. അന്നൊക്കെ കത്ത് അയക്കാൻ കുറെ പേർ വരുന്നത് കാണാം. പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരും ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കശുമാവ് എസ്‌റ്റേറ്റ് ആണ്. പണ്ട് എൻഡോസൾഫാനുമായി ഹെലികോപ്റ്റർ പോയത് ഇതിനു മുകളിലൂടെ ആണെന്നും ജഗദീശൻ ഓർക്കുന്നു.

RARE POST OFFICE POST OFFICE IN KASARAGOD PADRE POST OFFICE OLD POST OFFICE IN PADRE VILLAGE
പോസ്‌റ്റ് മാസ്‌റ്റർ ജഗദീശൻ (ETV Bharat)

'24 വർഷമായി താനിവിടെയുണ്ട്. കെട്ടിടം പഴയത് ആണെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നുമില്ല. നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹമാണ് വലുത്' എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'ശ്രിശിവരാമൻ എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് അകലത്തിൽ ആണ് വീടുകൾ ഉള്ളത്. കർണാടക അതിർത്തി ഗ്രാമം കൂടി ആയതിനാൽ കന്നഡയിലും കത്തുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ അഡ്രസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ശ്രിശിവരാമന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ കാടിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഭാഗ്യമാണെന്നും' ജഗദീശൻ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

350 ഓളം വീട്ടുകാർ ഈ പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് പരിധിയിലുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പഴക്കവും അസൗകര്യവുമൊന്നും പ്രവർത്തന മികവിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും കൗതുകകരമാണ്. പെർള പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫിസ് മാത്രമാണിത്. ഇവിടെ സ്‌പീഡ് പോസ്‌റ്റ്, രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യവുമുണ്ട്.

പോസ്റ്റൽ സേവിങ്സ്, ആർഡി, പോസ്‌റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, റൂറൽ പോസ്‌റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയിൽ 200-ലധികം ഇടപാടുകളുമുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ സൗകര്യപ്രദമായ ഇന്ത്യാ പോസ്‌റ്റ് പേയ്‌മെൻ്റ് ബാങ്ക് സൗകര്യവും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

വർഷങ്ങളോളം ഇവിടെ പോസ്‌റ്റ് മാസ്‌റ്ററായി ജോലി ചെയ്‌ത രാമകൃഷ്‌ണ ഭട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന് പ്രതിമാസം 250 രൂപ വാടക തപാൽ വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. കാട്ടു കുക്കെ സ്വദേശി ആണ് ജഗദീശൻ. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ശ്രിശിവരാമനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോസ്‌റ്റ്മാൻ.

Also Read: ഒൻപത് വയസുകാരിയുടെ മരണം; പരാതി നൽകി അമ്മ, പിഴവില്ലെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു

TAGGED:

POST OFFICE
PADRE POST OFFICE KASARAGOD
POST OFFICE IN FOREST AREA
OLD POST OFFICE IN PADRE VILLAGE
POST OFFICE IN FOREST OF PADRE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.