പ്രായം തളർത്താത്ത കല; 95ാം വയസിലും വരകളുടെ വിസ്മയം തീർത്ത് പത്മിനി അമ്മ
ഒരിഴപോലും മാറിപ്പോകാതെ ഈ പ്രായത്തിലും പത്മിനിയമ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ്. ടെലിവിഷന് പരമ്പരയിലെ ശ്രദ്ധ മാറി ക്ഷമയോടെ കൗതുകമുള്ള ചിത്രങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോള് അതില് മാത്രമാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്
Published : June 12, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 12:35 PM IST
കണ്ണൂര്: മിനിസ്ക്രീനില് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാത്ത ഒരു വയോധികയുടെ വിജയകഥ കണ്ടറിയുന്നവര്ക്ക് വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തലശ്ശേരി-ചൊക്ലിക്കടുത്ത നിടുംമ്പ്രം മടപ്പുര റോഡില് കൃഷ്ണപുരം എന്ന പൗരാണിക തറവാട്ടിലെ 95 കാരി പത്മിനി അമ്മ വയോധികര്ക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ്. പ്രായം മറന്ന് തൻ്റെ കലാ പ്രവര്ത്തനത്തിന് പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അവര്.
ഇതുവരെയായി 202 ലേറെ സൃഷ്ടികള് തീര്ത്തിരിക്കയാണിവര്. വീട്ടിലെ ടെലിവിഷന് തൻ്റെ വാര്ദ്ധക്യകാലം തളച്ചിടാന് തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു പത്മിനിയമ്മ. ടെലിവിഷനിലെ താരപ്രഭയില് മണിക്കൂറുകളോളം വിനിയോഗിക്കുന്ന ശീലം കലശലായപ്പോള് അതിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മക്കള് പരസ്പരം സംസാരിച്ചു. അതിന് പരിഹാരമായി മിനിസ്ക്രീനിനെ വെല്ലുന്ന വര്ണ്ണ നൂലുകള് പത്മിനിയമ്മക്ക് മക്കള് നല്കി. ടെലിവിഷനില് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാന് ആദ്യമൊക്കെ പ്രയാസമായിരുന്നു. എന്നാല് നിറമുള്ള നൂലുകളുടെ വിസ്മയ ലോകത്തേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ പത്മിനിയമ്മ അടുത്തു.
സൈന്യത്തില് സുബേദാര് മേജറായിരുന്ന ഭര്ത്താവ് കേളപ്പന് നമ്പ്യാര്ക്കൊപ്പം മുംബൈയിലും ഷിംലയിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് ഒഴിവ് സമയത്ത് നൂല് കൊണ്ട് തുന്നുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. മക്കള് നല്കിയ നൂല്ബന്ധത്തിലൂടെ പഴയ കാല ഓര്മ്മകള് പത്മിനിയമ്മയില് വിരിഞ്ഞു വന്നു. അതോടെ വിവിധ വര്ണ്ണത്തിലുള്ള നൂലുകളും സ്കെച്ചും അടങ്ങിയ കിറ്റും അമ്മക്ക് നല്കി.
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അതിലൂടെ നൂലിഴ തെറ്റാതെ ചിത്രങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഒരിഴപോലും മാറിപ്പോകാതെ ഈ പ്രായത്തിലും പത്മിനിയമ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ്. ടെലിവിഷന് പരമ്പരയിലെ ശ്രദ്ധ മാറി ക്ഷമയോടെ കൗതുകമുള്ള ചിത്രങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോള് അതില് മാത്രമാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. മദമിളകി വരുന്ന കാട്ടാനയും കുതിരകളും മയിലും കടുവയും ചെന്നായയും പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളും എല്ലാം ഒറ്റയിരുപ്പിന് തീര്ക്കുകയാണ് ഈ വയോധിക. ഗീതോപദേശവും ചിത്രത്തുന്നലിന് പ്രമേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്മിനിയമ്മ.
ശിവനും ശ്രീകൃഷ്ണനും യേശു ക്രിസ്തുവുമെല്ലാം ഈ പ്രായത്തിലും പത്മിനിയമ്മ നൂല് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കും. ഉത്തമ കലാസൃഷ്ടികളെല്ലാം സ്വന്തം കിടപ്പുമുറിയിലും ഇടനാഴിയിലുമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുന്നവര്ക്ക് ഒരു ചെറു ആര്ട് ഗ്യാലറിയുടെ അനുഭവമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെത്തുന്നവര്ക്ക് പാരിതോഷികമായി തൻ്റെ സൃഷ്ടികള് നല്കുന്നതും പതിവുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 94ാം ജന്മദിനത്തില് കൃഷ്ണപുരത്ത് പത്മിനിയമ്മയുടെ 75 ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനമുണ്ടായിരുന്നു. 11 മക്കളുള്ള പത്മിനിയമ്മക്ക് ഗള്ഫിലുളള മധുസൂദനനാണ് ചിത്ര തുന്നലിലേക്ക് മാറാന് പ്രേരണയായത്. മറ്റ് മക്കളായ സുകുമാരനും ഗോപിനാഥും വിജയനും പിന്തുണ നല്കിയതോടെ ഒരു വയോജന കലാകാരി പിറവിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. തലശ്ശേരി സേക്രട്ട് ഹാര്ട്ട് സ്ക്കൂളില് നിന്ന് ഇ എസ് എല് സി പാസായിട്ടുണ്ട് പത്മിനിയമ്മ.
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