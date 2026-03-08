ETV Bharat / state

WOMEN'S DAY: പ്രകൃതിയെ മാറോടു ചേര്‍ത്ത വനമുത്തശ്ശി; 60 വര്‍ഷമായി തുടരുന്ന പാരമ്പര്യ നാട്ടു ചികിത്സയുടെ കരുത്തുമായി പത്മശ്രീ ലക്ഷമിക്കുട്ടിയമ്മ

വനമുത്തശ്ശി പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ, ആദിവാസി പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിലൂടെ കാടിൻ്റെ അറിവുകൾ ലോകത്തിന് പകർന്നുനൽകുന്നു. വിഷചികിത്സയിൽ അദ്വിതീയയായ ഇവർ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

Padmashri Lakshmikutty Amma s 60 Year Journey in Tribal Medicine
പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 8, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
ബിജു ഗോപിനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ അതിമനോഹരമായ മലയോര ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ പൊന്‍മുടിയിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ കല്ലാര്‍ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് 500 മീറ്റര്‍ മുന്നിലേക്കു പോയാല്‍ ഇടത്തോട്ടുള്ള ഇട റോഡ് ചെന്നെത്തുന്നത് മൊട്ടമൂട് എന്ന വന പ്രദേശത്താണ്. കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങളും കീഴ്ക്കാംതൂക്കായ ഇറക്കങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളും ആറിനു കുറുകേ കൈവരിയില്ലാത്ത പാലവും കടന്നു വേണം പാലോട് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിനു കീഴിലെ ഈ ആദിവാസി ഊരിലെത്താന്‍. ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് ഇടതൂര്‍ന്ന കാടും മറു വശത്ത് റബര്‍ തോട്ടങ്ങളുമാണ്.

മാര്‍ച്ച് മാസം തുടങ്ങിയതിനാല്‍ ചൂട് അല്‍പം കൂടുതലാണ്. ചുറ്റിലും ആകാശം മുട്ടി നില്‍ക്കുന്ന പൊന്‍മുടി മലമടക്കുകളുടെ മനോഹര കാഴ്ച അങ്ങകലെയായി കാണാം. ഇവിടെയാണ് ആദിവാസി ഊരിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ കാട്ടുമൃഗ ശല്യം തടയാന്‍ സ്ഥാപിച്ച കൂറ്റന്‍ ഗേറ്റുള്ളത്. ഈ ഗേറ്റില്‍ അധികം ഭംഗിയൊന്നുമില്ലാത്ത ശിവജ്യോതി വിഷ ചികിത്സാലയം എന്ന ബോര്‍ഡ് തൂക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഗേറ്റ് കടന്നെത്തുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വന മുത്തശ്ശിയും പത്മശ്രീ ജേതാവുമായ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ എന്ന 82 കാരിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. വീടിനോടു ചേര്‍ന്നു തന്നെയാണ് വൈദ്യ ശാലയും. പേ വിഷ ബാധയൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഈ അമ്മയുടെ കൈയില്‍ മരുന്നുണ്ട്. 60 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന ഈ സേവനം ഇപ്പോള്‍ 82 -ാം വയസിലും തുടരുന്നു. 2018 ല്‍ രാജ്യം പത്മ ശ്രീ ബഹുമതി നല്‍കിയാണ് ഈ സേവനങ്ങളെ ആദരിച്ചത്.

പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ (ETV Bharat)

അപ്രതീക്ഷിതമായി വിഷ ചികിത്സാ രംഗത്തേക്ക്വയറ്റാട്ടിയായിരുന്നു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ അമ്മ. മൊട്ടമൂട് ആദിവാസി ഉന്നതിയിലെ വീടുകളിലെ പ്രസവമെല്ലാമെടുത്തിരുന്നത് അമ്മയായിരുന്നു. വീട്ടില്‍ മാത്രം എട്ടുപേരുടെ പ്രസവമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 18-20 വയസായിക്കാണുമെന്നാണ് ഓര്‍മ. അന്ന് ഒരു ദിവസം അമ്മയുടെ മൂത്ത സഹോദരി ശംഖുവരയൻ്റെ കടിയേറ്റ് വീട്ടിലെത്തി. അന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് നോക്കാന്‍. അങ്ങനെ വിഷ ചികിത്സയ്ക്ക് ആദ്യമായി മരുന്നു നല്‍കി. രോഗിയെ സുഖമാക്കി. ഇതറിഞ്ഞ് ഒന്നും രണ്ടുമായി ആളുകള്‍ ചികിത്സ തേടി വീട്ടിലെത്തി തുടങ്ങി.

ഇന്ന് കട്ടുറുമ്പിൻ്റെ മുതല്‍ കരിമൂര്‍ഖൻ്റെ വരെ കടിയേറ്റ ആളുകള്‍ ഇവിടെ ഏതു സമയത്തും ചികിത്സ തേടി വരാറുണ്ട്. വിഷ ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തുന്നവരെ ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം വീട്ടില്‍ താമസിപ്പിച്ചാണ് ചികിത്സിക്കാറുള്ളത്. വിഷ ചികിത്സയ്ക്ക് വൈദ്യൻ്റെ ഒരു നോട്ടം എപ്പോഴും രേഗികള്‍ക്കു വേണം. അതിനവരെ ഒന്നുരണ്ടു ദിവസം വീട്ടില്‍ താമസിപ്പിച്ചു തന്നെ ചികിത്സിക്കണം.

പേപ്പട്ടി വിഷത്തിന് ചികിത്സ നല്‍കാറില്ല. അതിനു മരുന്നു തയാറാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇത്തിള്‍ വേണം. വലിയ മരങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് നീലപ്പൂക്കളുള്ള ഈ ഇത്തിള്‍ ചെടി വളരുന്നത്. അത് ശേഖരിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്.

പത്മശ്രീ കിട്ടിയ വിവരമറിഞ്ഞ് ആദരിക്കാന്‍ അന്ന് ഗവര്‍ണറായിരുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ ഭാര്യ രേഷ്മയുമായി വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വിട്ടു മാറാത്ത മൈഗ്രേന്‍ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ഗവര്‍ണര്‍ പറയുന്നത്. അവര്‍ക്ക് ഒരു എണ്ണ നല്‍കി. അത് ഉപയോഗിച്ചതോടെ ഗവര്‍ണറുടെ ഭാര്യുടെ മൈഗ്രേന്‍ പൂര്‍ണമായി മാറി. പിന്നീട് പൊതു ചടങ്ങുകളില്‍ വച്ച് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഗവര്‍ണര്‍ എണ്ണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുമായിരുന്നെന്ന് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ പറയുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സാ വിധികള്‍ സ്വായത്തമാക്കിയത്?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മയെ കാണാനെത്തുനന്നവര്‍ക്കെല്ലാം അറിയേണ്ടത് ഇതാണ്. അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഈ മുത്തശിക്കുള്ളൂ. പ്രകൃതി പഠിക്കാന്‍ പാഠശാല വേണ്ട. പ്രകൃതിയില്‍ ജീവിക്കാന്‍ പഠിക്കണം. പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാനല്ല, നട്ടു വളര്‍ത്താനാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു പച്ചിലയും അറിയാത്ത കാണിക്കാരില്ല.

ചെറുപ്പത്തില്‍ കാലുറയ്ക്കുന്ന പ്രായത്തില്‍ ആദിവാസികള്‍ കാട്ടില്‍ പോയി. അന്ന്ഒരു കാലത്ത് കാടു ഭരിച്ചിരുന്ന മലയരചന്‍മാരായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍. മൂലം തിരുനാള്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് വന്യ മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്വയ രക്ഷയ്ക്ക് ഞങ്ങള്‍ ആദിവാസികള്‍ക്ക് തോക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. അന്ന് ഇന്നത്തെ വന പാലകരെ പോലെ ആദിവാസികള്‍ തോക്കുമെടുത്ത് വെടിവച്ചു നടക്കുമായിരുന്നു. അതിനാല്‍ കാട്ടു മൃഗങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്നിടങ്ങളിലേക്കു വരുമായിരുന്നില്ല.

അന്ന് ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാല്‍ വെടിവച്ച് ഇറച്ചിയാക്കും. ആന പോലുള്ള രാജമൃഗങ്ങളെ കണ്ടാല്‍ ആകാശത്തേക്ക് തോക്കു ചൂണ്ടി വെടിവയ്ക്കും. അതിനുളള വകതിരിവ് അന്നേ കാണിക്കാര്‍ക്കുണ്ട്. അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ജന വാസമേഖലകളില്‍ വന്യ മൃഗ ശല്യമില്ല. അന്ന് ആദിവാസികള്‍ കൂട്ടത്തോടെയാണ് കൃഷിപ്പണിക്കു പോയിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഊരു മൂപ്പൻ്റെ വീട്ടില്‍ പോയ ശേഷം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു പണിക്കിറങ്ങും. വൈകിട്ട് അകലെ മലയില്‍ മഞ്ഞവെയില്‍ പരക്കുമ്പോള്‍ പണി നിര്‍ത്തും. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ശീലമെന്ന് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ ഓര്‍മിക്കുന്നു.

പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ
WOMENS DAY 2026
വനിതാദിനം 2026
നാട്ടു ചികിത്സ
PADMASHRI LAKSHMIKUTTY AMMA

