ETV Bharat / state

തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള റൺവേ കടന്ന് ആറാട്ട് കടവിലേക്ക്; അല്‍പശി ഉത്സവത്തിന് സമാപനം

വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെയായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറേ നട വഴി ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിയെ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് ആറാട്ടിനായി എഴുന്നള്ളിച്ചത്

PADMANABHASWAMY ARATTU PROCESSION
പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര റണ്‍വേ കടന്നു പോകുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ അല്‍പശി ഉത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തവളത്തിൻ്റെ റൺവേ കടന്ന് ശംഖുമുഖം തീരത്തെ ആറാട്ട് കടവിലേക്ക് ഘോഷയാത്രയായി സ്വര്‍ണഗരുഡ വാഹനത്തില്‍ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി എത്തി. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെയായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറേ നട വഴി ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിയെ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് ആറാട്ടിനായി എഴുന്നള്ളിച്ചത്.

ആനകളുടെയും വാദ്യമേളത്തിൻ്റെയും ശംഖ്‌ വിളികളുടെയും അകമ്പടിയോടെ തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി, നരസിംഹമൂര്‍ത്തി, തിരുവല്ലം പരശുരാമക്ഷേത്രം, നടുവൊത്ത് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം, അരകത്ത് ദേവിക്ഷേത്രം, പാല്‍ക്കുളങ്ങര ചെറിയ ഉദേശ്വരം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആറാട്ട് വിഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഘോഷയാത്ര വള്ളക്കടവ് വഴിയാണ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്തവള റൺവെയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ആറാട്ട് കലശത്തോടെയാണ് സമാപന ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ക്ഷേത്ര പിആര്‍ഒ മുകേഷ് അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പശുവിനെയും കിടാവിനെയും എത്തിച്ച് പള്ളിക്കുറുപ്പ് ദര്‍ശനം നടത്തിയശേഷം അഭിഷേകവും മറ്റു പൂജകളും നടത്തി. ഇന്നത്തെ ആറാട്ട് കലശത്തിന് ശേഷം, തിരുവോണദിവസമായ 31 ന് പൊന്നും ശീവേലിയും നടക്കും. ഇതോടെ 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്‍പശി ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും.

പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര റണ്‍വേ കടന്നു പോകുന്നു (ETV Bharat)
അല്‍പശി ആറാട്ട് ഘോഷയാത്രയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റണ്‍വേ ഇന്ന് 4:30 മണിക്കൂറോളമാണ് അടച്ചിടുന്നത്. വെകിട്ട് 4.45 മുതല്‍ രാത്രി 9 മണി വരെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റണ്‍വേ അടച്ചിടുന്നതിനാല്‍ വിമാനങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ പുനഃക്രമീകരിച്ചിരുന്നതായി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം പ്രതിനിധി മഹേഷ് ഗുപ്തന്‍ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇന്ന് അന്തരാഷ്ട്ര സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന 19 വിമാനങ്ങള്‍ എത്തുകയും 20 വിമാനങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പ്രാദേശിക സര്‍വീസിനായി 19 വിമാനങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ 17 വിമാനങ്ങള്‍ എത്തുമെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഫ്‌ളൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.
PADMANABHASWAMY ARATTU PROCESSION
പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര റണ്‍വേ കടന്നു പോകുന്നു (ETV Bharat)

വൈകിട്ട് 4.30 യ്ക്ക് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുമെത്തുന്ന ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം ലാന്‍ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് റണ്‍വേ പൂര്‍ണമായും അടച്ചിട്ടത്. ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര മടങ്ങിപ്പോയ ശേഷം 9.10 നാകും ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനമെത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഒക്‌ടോബര്‍ - നവംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന അല്‍പശി ഉത്സവത്തിന് പുറമേ മാര്‍ച്ച് -ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പൈങ്കുനി ഉത്സവത്തിനും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള റണ്‍വേ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആറാട്ട് കടന്നു പോകാനായി അടച്ചിടാറുണ്ട്.

PADMANABHASWAMY ARATTU PROCESSION
പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര റണ്‍വേ കടന്നു പോകുന്നു (ETV Bharat)

Also Read: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി റിമാൻഡില്‍; കട്ടിളപ്പാളി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉടൻ

TAGGED:

THIRUVANANTHAPURAM AIRPORT CLOSED
ALPASHI AARATTU PROCESSION
SREE PADMANABHASWAMY TEMPLE
ARATTU PROCESSION
PADMANABHASWAMY ARATTU PROCESSION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.