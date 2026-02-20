ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന്; അനുകൂലമായാലും ഉടൻ ജയിൽ മോചനമില്ല
കുറ്റപത്രം വൈകിയതിനാൽ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനാണ് പത്മകുമാറിൻ്റെ ശ്രമം. ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലെ റിമാൻഡ് തുടരുന്നതാണ് ജയിൽ മോചനം വൈകിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വർണത്തിന് പകരം പിച്ചളയും ചെമ്പും ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.
Published : February 20, 2026 at 6:53 AM IST
കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതിയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജിയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. കട്ടിളപ്പാളി മോഷണക്കേസിൽ റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടി അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ഉപാധികളോടെയുള്ള ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചാലും പത്മകുമാറിന് ഉടൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനാകില്ല. സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കേസായ ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലെ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം 2025 നവംബർ 20നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കട്ടളപ്പാളി കേസിൽ റിമാൻഡിലിരിക്കെയായിരുന്നു ദ്വാരപാലക കേസിലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കൂടി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണമായ ജയിൽ മോചനം സാധ്യമാകൂ.
കുറ്റപത്രം വൈകുന്നത് പ്രതികൾക്ക് തുണയാകുന്നു
കേസിൽ കൃത്യസമയത്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുകയാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുൻ ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ എൻ വാസു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർക്ക് ഇതിനകം തന്നെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്കും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. കട്ടിപ്പാളി, ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർണം മാറ്റുകയും പകരം വ്യാജ പാളികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കേസ്.
അറസ്റ്റിലായ മറ്റൊരു പ്രമുഖനായ കെ പി ശങ്കർദാസിൻ്റെ ജാമ്യഹർജികൾ ഈ മാസം 23നാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഡോ മോഹിത് സി എസ് ആണ് ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കുക. ഭക്തർ നൽകിയ സ്വർണം വകമാറ്റിയെന്ന അതീവ ഗൗരവമുള്ള കേസിൽ ഉന്നതർ ഓരോരുത്തരായി ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കും.
വൻ ക്രമക്കേടും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും
ശബരിമലയിലെ ശ്രീകോവിലിന് മുൻവശത്തുള്ള കട്ടിളപ്പാളിയിലും ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലും ഭക്തർ കാണിക്കയായി നൽകിയ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണപ്പണി നടത്തിയതിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വൻ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്. ദേവസ്വം വിജിലൻസും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി പുറത്തുവന്നത്. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച ലക്ഷണമൊത്ത സ്വർണത്തിന് പകരം ചെമ്പും പിച്ചളയും മറ്റ് വിലകുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളും ചേർത്താണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. രേഖകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവും യഥാർഥത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- 5 വർഷത്തെ നരകയാതന; വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ ഉഷയെ കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി, ഇടപെട്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ