ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പത്മകുമാറിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; ജാമ്യം തള്ളി, ഗൂഢാലോചനയെന്ന് കോടതി

മിനുട്‌സിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയത് മനപ്പൂർവമാണെന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്ന് പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി.

Sabarimala gold theft updates A Padmakumar bail plea rejected Kollam vigilance court news CPM leader Padmakumar arrested
പത്മകുമാർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 7, 2026 at 11:55 AM IST

3 Min Read
കൊല്ലം: ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണം കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പത്മകുമാറിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണ് കോടതി വിധി. നേരത്തെ കട്ടളപ്പാളി കേസിൽ വിജിലൻസ് കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു.

ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ സ്വർണപ്പാളി പതിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാളികൾ കൈമാറിയത് ബോർഡിൻ്റെ കൂട്ടായ തീരുമാനപ്രകാരമാണെന്നും തനിക്കെതിരെ മാത്രം നടപടിയെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നുമാണ് പത്മകുമാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും, തനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതികമായ ചില പിഴവുകൾ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും പത്മകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലുകളോ കൊള്ളയോ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുൻപുള്ള ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പാളികൾ കൈമാറിയതിൽ അടക്കം ബോർഡിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നും, മുൻ ബോർഡ് അംഗം എൻ വിജയകുമാറും കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നുവെന്നും പത്മകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ

എന്നാൽ പത്മകുമാറിൻ്റെ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പാളികൾ കൊടുത്തുവിടാനുള്ള മിനുട്‌സിൽ പത്മകുമാർ തിരുത്തൽ വരുത്തിയത് മനഃപൂർവമാണെന്ന് എസ്‌ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനുട്‌സിൽ വരുത്തിയ തിരുത്തലുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. യോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കി നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

പത്മകുമാറിൻ്റെ പങ്ക് കേവലം ഭരണപരമായ പിഴവല്ലെന്നും മറിച്ച് കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. സ്വർണം ഉരുക്കി മാറ്റുന്നതിനും അത് പുറത്തേക്ക് കടത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ ചാർത്താനായി ഭക്തർ കാണിക്കയായി നൽകിയതും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതുമായ അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്വർണമാണ് കൃത്രിമ രേഖകൾ ചമച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ

കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മറ്റു പ്രതികളുമായുള്ള പത്മകുമാറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിക്ക് കൈമാറി. ഇരുവരും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നതിൻ്റെ ചില തെളിവുകൾ ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി പത്മകുമാർ നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളുടെ രേഖകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും വിജിലൻസ് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്തു. ശബരിമല പോലെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അഴിമതി നടന്നുവെന്നത് അതീവ ഗൗരവകരമായാണ് കോടതി വീക്ഷിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഉന്നതതലത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം കേസിന് ആവശ്യമാണെന്നും വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മറ്റ് പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ് നീട്ടി

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി കോടതി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇരുവരും 14 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ജയിലിൽ തുടരും. ഇതിനിടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വീണ്ടും ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചെന്നും തനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും അതിനാൽ തനിക്ക് നീതി വേണമെന്നുമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വാദം. ഈ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി ഈ മാസം 14ന് വീണ്ടും വിശദമായ വാദം കേൾക്കും.

വിജിലൻസ് സംഘം വിപുലമായ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും അന്വേഷണ സംഘം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും സ്വർണം എവിടേക്ക് മാറ്റി, ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള കോടതിയുടെ വിശദമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് വിവരം. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും വിജിലൻസ് അറിയിച്ചു.

