അന്ന് ബിജെപിക്ക് ആഹ്ലാദം, ഇന്ന് അമ്പരപ്പ്; മുഖം തെളിഞ്ഞു കോണ്ഗ്രസ്, പത്മജ ബിജെപി വിട്ടതില് മൊഴി മുട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം
പ്രകാശ് ജാവ്ഡേക്കറെ തന്നെ പ്രഭാരിയായി ബിജെപി നേതൃത്വം കേരളത്തിലേക്കു നിയോഗിച്ചതു തന്നെ കേളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളെ വലവീശുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു
Published : November 19, 2026 at 5:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നല്ല, കരുത്തരായ രണ്ടു കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ മക്കളെ അടര്ത്തിയെടുത്തു കോണ്ഗ്രസിനു കനത്ത പ്രഹരമേല്പ്പിക്കുമ്പോള് ബിജെപിക്കു മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരുന്നു- കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുക, ദേശീയ തലത്തില് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ കരുത്തു ചോര്ത്തുക. ഇതിനായി ബിജെപി വലിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങള് തന്നെ ദശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കാര്മികത്വത്തില് സംസ്ഥാനത്തു നടത്തി.
ഉത്തരേന്ത്യയില് ഇത്തരം ഓപ്പറേഷനുകള് വിജയകരമായി നടത്തി തഴക്കമുള്ള പ്രകാശ് ജാവ്ഡേക്കറെ തന്നെ പ്രഭാരിയായി ബിജെപി നേതൃത്വം കേരളത്തിലേക്കു നിയോഗിച്ചതു തന്നെ കേളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളെ വലവീശുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. അക്കാര്യത്തില് പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം ജാവ്ഡേക്കര്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായില്ലെങ്കിലും കോണ്ഗ്രസിനു കനത്ത പ്രഹരമേല്പ്പിക്കുന്ന നീക്കം അവസാനം നടത്തി കോണ്ഗ്രസിനെ ഞെട്ടിക്കാന് ജാവ്ഡേക്കര്ക്കായി.
ആദ്യമെത്തിച്ചത് രാഹുല്ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയയുടെയും വിശ്വസ്തനും ദേശീയ തലത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് കരുത്തനുമായ എ. കെ. ആൻ്റണിയുടെ മകന് അനില് ആൻ്റണിയെ ആയിരുന്നു. അനില് ആൻ്റണി രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയില് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്കോ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവവര്ത്തകര്ക്കോ ചിര പരിചിതനല്ലെങ്കിലും എ. കെ. ആൻ്റണിയുടെ മകന് എന്ന നിലയില് കേരളത്തിന് പരിചിതമായ പേരായിരുന്നു. കെപിസിസിയുടെ ഡിജിറ്റല് മീഡിയ കണ്വീനര് എന്ന പദവിയിലായിരുന്നെങ്കിലും അത്തരത്തില് ഒരു പ്രവര്ത്തന മികവൊന്നും കാഴ്ച വയ്ക്കാന് അനിലിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 2023 ജനുവരി 25 എന്ന ദിവസം കോണ്ഗ്രസിന് മറക്കാനാകാത്ത വിധം പ്രഹരമേല്പ്പിക്കാന് അനിലൂടെ ബിജെപിക്കു കഴിഞ്ഞു. അന്നാണ് ന്യൂഡല്ഹിയില് ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന ചടങ്ങില് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലില് നിന്ന് അനില് ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.
ബിജെപിക്കു കിട്ടിയ ലോട്ടറിയെക്കാള് 2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നെ കോണ്ഗ്രസിനെ ഏതു വിധേനയും പ്രഹരമേല്പ്പിക്കുക എന്ന തരത്തില് ബിജെപി തയാറാക്കിയ വന് ഗെയിം പ്ലാന് അവിടെ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകുടെ സൈബര് ആക്രമണത്തിനു മുന്നില് പിടിച്ചു നില്ക്കാനാകാതെ കുറേ കാലം എ. കെ. ആൻ്റണിക്കും കോണ്ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനും തലയില് മുണ്ടിട്ടു നടക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് അനില് ഇതിലൂടെ സമ്മാനിച്ചത്. അതിനപ്പുറം അനിലിൻ്റെ സംഘടനാ മികവോ ജനപ്രിയതയോ ബിജെപി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുമില്ല.
കൃത്യം 15 മാസമാകും മുന്പ് ബിജെപി അടുത്ത വെടി പൊട്ടിച്ചു. സാക്ഷാല് ലീഡര് കെ. കരുണാകരൻ്റെ മകള് പത്മജയെ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് അടര്ത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ വെടി. അതാകട്ടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതില്ക്കലെത്തി നില്ക്കേ. പത്മജയുടെ സഹോദരന് അപ്പോള് വടകരയില് നിന്നുള്ള കോണ്ഗ്രസ് എംപിയാണ്. ഏറെക്കുറെ മുരളി വീണ്ടും വടകരയില് നിന്നു തന്നെ മത്സരിക്കാന് തയാറെടുക്കുന്ന സമയം. ഉറപ്പായും മുരളിക്ക് വടകര നിന്ന് ഒരിക്കല് കൂടി വിജയിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം. പക്ഷേ പത്മജയുടെ ബിജെപി പ്രവേശം കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ കണക്കു കൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചു. പത്മജയുടെ തട്ടകമായ തൃശൂരില് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി സുരേഷ് ഗോപിയെ ഏതു വിധേനയും പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതായി കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. അതിനായി പലരെയും ആലോചിച്ചെങ്കിലും ഒടുവില് പത്മജയുടെ സഹോദരന് കൂടിയായ മുരളീധരനെ തന്നെ അവിടെ കോണ്ഗ്രസിന് തുറുപ്പു ചീട്ടാക്കി ഇറക്കേണ്ടി വന്നു. ഫലം വരുമ്പോള് മുരളീധരന് അവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി സുരേഷ് ഗോപിക്കു വിജയം.
പത്മജയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാഫ് ബിജെപിയില് ഉയരാനുള്ള അവസരമായി ഇതു മാറി. പത്മജയെ ഇറക്കി തൃശൂര് നിയമസഭാ സീറ്റു കൂടി പിടിക്കാന് ബിജെപി കരുക്കള് നീക്കിയെങ്കിലും യുഡിഎഫ് തരംഗവും കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ ചിട്ടയായ സംഘടനാ പ്രവര്ത്തനവും ബിജെപിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പത്മജയുടെ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങള് തല്ലിക്കെടുത്തി. 2016ലും 2021 ലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി തൃശൂരിലിറങ്ങി നിര്ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രം പരാജയപ്പെട്ട പത്മജ ഇത്തവണ എട്ടു നിലയില് പൊട്ടി. വെറും 28,662 വോട്ടു മാത്രം നേടി പത്മജ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. അതു മുതല് പത്മജയക്ക് ബിജെപിയില് അവഗണന കാലമായി. അതിനു മുന്നേ നടന്ന ബിജെപി പുനഃസംഘടനയില് അവഗണന നേരിട്ടിരുന്ന പത്മജയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയത്തിനു ശേഷം തികഞ്ഞ അവഗണന നേരിടേണ്ടി വന്നു. മുരളീധരനാകട്ടെ വട്ടിയൂര്കാവ് പിടിച്ചു മന്ത്രിയായി. ഇതോടെ മുരളിയുമായുള്ള അകല്ച്ച ഒഴിവാക്കി പത്മജ സഹോദരനോടടത്തു.
ഇതിനിടയിലാണ് കോണ്ഗ്രസിലേക്കു മടങ്ങിവരാനുള്ള താത്പര്യം പത്മജ മുരളിക്കു മുന്നില് വയ്ക്കുന്നത്. പത്മജയ്ക്കു സുഗമമായി മടങ്ങിവരാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയതും മുരളി തന്നെ. പത്മജയെ കോണ്ഗ്രസിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അതു തന്നെ. മാത്രമല്ല, കെ കരുണാകരൻ്റെ മകളുടെ മടങ്ങിവരവിനെ അണികള് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് എതിര്ക്കുന്നതു പോലെ എതിര്ക്കാന് നേതാക്കള് തയാറായേക്കില്ല. അതേ സമയം പത്മജയുടെ മടങ്ങിപ്പോക്ക് ബിജെപിക്കു നല്കുന്ന ആഘാതം ചെറുതല്ല.
മറ്റുള്ളവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു ബിജെപിയിലെത്തിച്ച് പാര്ട്ടിയുടെ അടിത്തറ ബലപ്പെടുത്തുക എന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് വിജയിച്ച തന്ത്രം കേരളത്തില് പൂര്ണമായി പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണു കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല, കേരളത്തില് വി. ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ കേരളത്തില് ബിജെപിക്കു പഴയ പ്രഭാവമില്ലെന്നൊരു വിലയിരുത്തില് ബിജെപിക്കുള്ളില് തന്നെയുണ്ട്. അതിനിടെയാണ് മുന് ഡിജിപി ആര്. ശ്രീലേഖ ബിജെപി വിടാനൊരുങ്ങിയതും അവരെ അനുനയിപ്പിച്ചു നില നിര്ത്തിയതും. അതിനു പിന്നാലെ പത്മജയില് നിന്നു കൂടി ഏല്ക്കുന്ന ആഘാതം ഭാവിയില് മറ്റുള്ള പാര്ട്ടി നേതാക്കളെ ബിജെപിയിലെത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ തന്ത്രങ്ങള്ക്കു ലഭിക്കാനിടയുള്ള തിരിച്ചടി കൂടിയാണ്.
അതിനാല് ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു ബിജെപി നേതാവും പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാന് തയാറാകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇക്കാര്യത്തില് മറ്റു പ്രതികരണങ്ങള്ക്കു പോകരുതെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പും ബിജെപി നേതൃത്വം അവരുടെ സൈബര് സംഘങ്ങള്ക്കു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉടനെ മറ്റാരു കൂടി ഈ ഘര്വാപസിയില് വീഴുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വങ്ങള്.
Also Read: ബിജെപി വിട്ട് പത്മജ വേണുഗോപാല്; ചെയ്തത് അബദ്ധമെന്ന് തുറന്നുപറച്ചില്, കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കും