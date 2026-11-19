ബിജെപി വിട്ട് പത്മജ വേണുഗോപാല്; ചെയ്തത് അബദ്ധമെന്ന് തുറന്നുപറച്ചില്, കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കും
കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാവും മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരന്റെ മകളുമെന്ന നിലയിൽ പത്മജ ബിജെപിയിലേക്കു പോയത് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു തയ്യാറെടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വൻ പ്രഹരമായിരുന്നു.
Published : November 19, 2026 at 1:42 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിനു വൻ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു മൂന്നര വർഷം മുൻപ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു ബിജെപിയിൽ ചേക്കേറിയ പത്മജാ വേണുഗോപാൽ ബിജെപി വിട്ടു. താൻ ബിജെപി വിട്ടുവെന്നും രാജിക്കത്ത് നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇ-മെയിൽ ചെയ്തുവെന്നും പത്മജാ വേണുഗോപാൽ തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോടു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2024-ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ബിജെപി രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബിജെപിയിലെത്തിയത്.
കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാവും മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരന്റെ മകളുമെന്ന നിലയിൽ പത്മജ ബിജെപിയിലേക്കു പോയത് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു തയ്യാറെടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വൻ പ്രഹരമായിരുന്നു. 2024 മാർച്ചിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറിൽ നിന്നാണ് പത്മജ ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തന്നെ ചതിച്ചുവെന്നും 2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ തന്നെ കാലുവാരിയത് തനിക്കൊപ്പം പ്രചാരണ വാഹനത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണെന്നും ആരോപിച്ച് തൃശൂർ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂരിനെയും തൃശൂർ മുൻ എംപി ടി.എൻ. പ്രതാപനെയും പത്മജ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. തന്റെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ നടപടികളിൽ മനംനൊന്ത് എന്നേ കോൺഗ്രസ് വിടുമായിരുന്നു എന്നും കോൺഗ്രസ് തനിക്കു മടുത്തുവെന്ന് പിതാവായ കെ. കരുണാകരൻ തന്നെ തന്നോടു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും പത്മജ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും കോൺഗ്രസിനു വൻ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.
പിന്നാലെ നടന്ന ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്മജയുടെ തട്ടകമായ തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ആദ്യമായി ഒരു എംപിയെ ബിജെപിക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പത്മജയുടെ പാർട്ടിയിലെ സ്വാധീനം വർധിച്ചു. 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്മജ തൃശൂരിൽ നിന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടിയെങ്കിലും ദയനീയ പ്രകടനവുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനേ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയത്തോടെ പത്മജയെ ബിജെപി തഴഞ്ഞു.
നിർണായക പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ മറ്റു പദവികളിലേക്കോ പരിഗണിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം ബിജെപി മറന്നു. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തതോടെ തന്റെ പ്രവൃത്തി അബദ്ധമായെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഏറെ നാളുകളായി കോൺഗ്രസിൽ മടങ്ങാൻ പത്മജ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ സഹോദരനും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുമായ കെ. മുരളീധരനുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിനൊടുവിലാണ് പത്മജയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിനു വഴി തുറന്നത്. ഇതുവരെ പത്മജയുടെ കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്ന കെ. മുരളീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്മജയുടെ മടങ്ങിവരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സഹോദരനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പത്മജ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.
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