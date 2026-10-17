പാര്ട്ടിയില് പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല; ബിജെപി വിടുമോ പത്മജാ വേണുഗോപാല്?
ബിജെപിയില് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് പത്മജാ വേണുഗോപാല്. പാര്ട്ടി വിടുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങള്.
Published : October 17, 2026 at 1:34 PM IST
തൃശൂര്: ബിജെപി പരിഗണനയിൽ പത്മജാ വേണുഗോപാലിന് അതൃപ്തി. സജീവ സംഘടന പ്രവര്ത്തനത്തില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കാനൊരുങ്ങി നില്ക്കുന്ന പത്മജ വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയാല് കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തേക്കുമെന്ന് വിവരം. ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന് അംഗത്വത്തിലും അവഗണന നേരിട്ടതോടെയാണ് രാജിക്കായുള്ള നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ അംഗമായി നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ നിയമിച്ചതിലും കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി നേതൃത്വം നിർബന്ധിപ്പിച്ച് തൃശൂരിൽ മത്സരിപ്പിച്ചുവെന്നും തോറ്റാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തിലും യാതൊരു നീക്കുപോക്കുകളും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നിലവില് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തത്.
പത്മജാ വേണുഗോപാല് ബിജെപി വിടുന്നു എന്നതടക്കം ഒന്നിലധികം തവണ ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം താന് വെറുതെയിരിക്കുകയാണെന്നും അതില് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നുമാണ് പത്മജാ വേണുഗോപാല് പറയുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഏതെങ്കിലും ഗവര്ണര് സ്ഥാനം പത്മജയ്ക്ക് നല്കുമെന്ന് ബിജെപിയില് ചിലര് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തിലും തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
അതേസമയം പത്മജയെ തിരിച്ച് കോണ്ഗ്രസില് എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. കോണ്ഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം അതിനായുള്ള കരുക്കള് നീക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
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2024 മാര്ച്ച് ഏഴിനാണ് കോണ്ഗ്രസ് വിട്ട് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ.കരുണാകരൻ്റെ മകളായ പത്മജാ വേണുഗോപാല് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നത്. പാര്ട്ടിയില് തനിക്ക് വേണ്ടി പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അന്നും കൂടുമാറ്റം. ബിജെപിയില് ചേര്ന്നതിന് പിന്നാലെയെത്തിയ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്നും പത്മജാ മത്സരത്തിനിറങ്ങി. ബിജെപിയില് നിന്നുള്ള നിര്ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് മത്സരഗോദയിലിറങ്ങിയത്. ദേശീയ നേതാക്കള് അടക്കം അന്ന് പത്മജയ്ക്കായി തൃശൂരില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി. എന്നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശൂരുക്കാര് പത്മജയെ പിന്തുണച്ചില്ല.
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