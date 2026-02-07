ETV Bharat / state

ബ്രിട്ടൻ്റെ മകൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രി; പത്മശ്രീ പെപിത സേത്ത് ഇനി ഇന്ത്യൻ പൗര

കേരളത്തിൻ്റെ കലയും സംസ്കാരവും നെഞ്ചേറ്റിയ പത്മശ്രീ പെപിത സേത്ത് ഇന്ത്യക്കാരിയായി. തൃശൂർ കലക്ടറിൽ നിന്ന് പൗരത്വ രേഖകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ അവർക്ക് ഇത് അമ്പതാണ്ട് നീണ്ട ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ സാഫല്യമാണ്

PEPITA SETH INDIAN CITIZENSHIP
ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച് പെപിത സേത്ത് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 7, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: കേരളത്തിൻ്റെ കലകളെയും സാംസ്‌കാരിക തനിമയെയും തൻ്റെ ക്യാമറക്കണ്ണുകളിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പത്മശ്രീ പെപിത സേത്ത് ഇനി ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ പൗര. തൃശൂർ കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യനിൽ നിന്ന് പെപിത പൗരത്വ രേഖകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അവർ പൂർണമായും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടുന്നത്. താൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച മണ്ണ് തന്നെ മകളായി സ്വീകരിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ശേഷം പെപിത പറഞ്ഞു. ആനയേയും പൂരത്തേയും കാവിനേയും കേരള സംസ്കാരത്തേയും കലയേയും ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുപിടിച്ച പെപിത സേത്തിന് ഇത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമായി മാറി.

ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക്

ലണ്ടനിലെ സഫോക്കിൽ ജനിച്ച പെപിതയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരു യാദൃച്ഛികമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരനായിരുന്ന തൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് അവർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി അറിയുന്നത്. 1857-ലെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വായന പെപിതയെ തൻ്റെ 27-ാം വയസ്സിൽ ഈ മണ്ണിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ അവർ ഇവിടുത്തെ ഉത്സവങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ആനകളും തെയ്യവും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയായിരുന്നു. നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കേരളത്തിലെ ആചാരങ്ങളെയും കലകളെയും നിരീക്ഷിച്ച് അവർ തൃശൂരിൽ താമസമാക്കി.

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ അടുത്തറിയാനും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാനും അനുവാദം ലഭിച്ച അപൂർവം വിദേശികളിൽ ഒരാളാണ് പെപിത സേത്ത്. മദപ്പാടിൽ പനമ്പട്ടയും മണ്ണും വീശിയെറിയുന്ന ഗുരുവായൂർ കേശവൻ്റെ പെപിത പകർത്തിയ ചിത്രം ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 1981-ൽ ഹൈന്ദവാചാര പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർ അനുമതി നേടി. ഗുരുവായൂരപ്പനെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വർഷങ്ങളോളം ഗവേഷണം നടത്തി അവർ രചിച്ച "ഹെവന്‍ ഓണ്‍ എര്‍ത്ത്: ദ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് കേരളാസ് ഗുരുവായൂര്‍ ടെംപിള്‍" എന്ന പുസ്തകം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തെയ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും അവർ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു. കേരളത്തിന്‍റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഗവേഷകയായാണ് സാംസ്കാരിക ലോകം പെപിതയെ കാണുന്നത്.

അപൂർവമായ നിമിഷം

എൺപതാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചതിനെ "അഭിമാന നിമിഷം" എന്നാണ് പെപിത വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "ഈ നാട് എന്നെ മകളായി സ്വീകരിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷം. ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ചുപോകേണ്ടതില്ല" പറഞ്ഞു. പൗരത്വ രേഖ കൈമാറ്റത്തെ അപൂർവമായ നിമിഷമെന്നാണ് ജില്ലാ കലക്ടർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്ടർ സ്വാതി മോഹൻ റാത്തോഡും സന്നിഹിതയായിരുന്നു.

2012-ൽ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച പെപിതയുടെ ജീവിതപങ്കാളി ആറ്റൻബറോയുടെ 'ഗാന്ധി' സിനിമയിൽ നെഹ്‌റുവായി വേഷമിട്ട റോഷൻ സേത്ത് ആയിരുന്നു. താൻ രചിച്ച "ഇൻ ഗോഡ്സ് മിറർ; ദ തെയ്യംസ് ഓഫ് മലബാർ" എന്ന പുസ്തകം കലക്ടർക്ക് സമ്മാനിച്ചാണ് പെപിത സേത്ത് മടങ്ങിയത്.

Also Read: 'പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധമെന്ത്?'; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

TAGGED:

PEPITA SETH
INDIAN CITIZENSHIP
GURUVAYUR KESHAVAN
PADMA SHRI PEPITA SETH
PEPITA SETH INDIAN CITIZENSHIP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.