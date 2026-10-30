ഭീതി പടർത്തി 'പടയപ്പ'; വനപാലകരുടെ വാഹനം കിലോമീറ്ററോളം പിന്നോട്ടോടിച്ചു, വീഡിയോ വൈറൽ
മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും പടയപ്പ ഇറങ്ങി. വനത്തിലേക്ക് തുരത്താനെത്തിയ വനപാലകരെ പടയപ്പ പിന്നോട്ട് ഓടിച്ചു.
Published : October 30, 2026 at 4:46 PM IST
ഇടുക്കി: മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും ഭീതി പടര്ത്തി പടയപ്പയുടെ പരാക്രമം. ഇത്തവണ വനപാലകരുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കാട്ടാന എത്തിയത്. വനപാലകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം പിന്നോട്ടോടിച്ചു. മൂന്നാർ നെറ്റിമേട് എസ്റ്റേറ്റിൽ ആനയെ തുരത്താൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് പടയപ്പ പിന്നോട്ട് ഓടിച്ച് വിട്ടത്.
വീഡിയോ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമായിരുന്നു സംഭവം. പടയപ്പയെ തുരത്താനെത്തിയ പെട്ടിമുടി ആർആർടി, മൂന്നാർ ആർആർടി സംഘങ്ങളെയാണ് കൊമ്പൻ പിന്നോട്ടോടിച്ചത്. എന്നാൽ പടയപ്പയെ പിന്നീട് വനപാലകർ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുകയായിരുന്നു. വനപാലകരെപ്പോലും പിന്നോട്ടോടിച്ച പടയപ്പയുടെ ഈ പ്രകടനം കൗതുകമാകുകയാണ്. നിരന്തരം റോഡിലിറങ്ങുന്ന പടയപ്പ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. ആദ്യമായാണ് വനപാലകരെ ഓടിക്കുന്നത്.
"റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ചില്ലറ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള പടയപ്പ ഇത്തവണ റോഡിൽ തമ്പടിച്ചു. പടയപ്പയെ കാണാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പടയപ്പ ഉപദ്രവകാരി അല്ലെന്നും വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെയും മാത്രമാണ് പടയപ്പ അക്രമം നടത്താറുള്ളതെന്നും" മൂന്നാർ ഡിഎഫ്ഒ സാജു വർഗീസ് പറഞ്ഞു.
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താത്ക്കാലികമായി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആക്രമിക്കാറുള്ളത് ഇതുവരെ യാത്രക്കാരെ പ്രദേശവാസികളെയോ പടയപ്പ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. മാട്ടുപ്പെട്ടി എക്കോപോയിൻ്റ് മേഖലകളിലാണ് പടയപ്പ സ്ഥിരമായി തമ്പടിക്കാറുള്ളത്. യാത്രക്കാർക്ക് കൗതുകമായ പടയപ്പയെ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ഇവർ പ്രകോപിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെ ശക്തമായി വനം വകുപ്പ് വിലക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഫോട്ടോ വീഡിയോ എന്നിവ എടുക്കുന്നതിനായി പടയപ്പയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയും സ്വീകരിക്കും.
അതേസമയം മൂന്നാറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായ കാട്ടുകൊമ്പന് പടയപ്പയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീടിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത കാർ പടയപ്പ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹൈറേഞ്ചിൽ കാട്ടാനകൾ തുടർച്ചയായി അക്രമാസക്തരാകുന്നതിന് പിന്നിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ വലിയ കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് വനം വകുപ്പും നാട്ടുകാരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മൂന്നാറിലെത്തുന്ന ചില വിനോദ സഞ്ചാരികളും വാഹനയാത്രികരും കാട്ടാനകളെ കാണുമ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി ഹോൺ മുഴക്കുന്നതും ചിത്രങ്ങളും സെൽഫികളും പകർത്താൻ ആനകളുടെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് പോകുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ്.
വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സ്വൈര്യവിഹാരത്തിന് തടസം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രകോപനപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് ശാന്തസ്വഭാവക്കാരായ ആനകളെപ്പോലും അക്രമകാരികളാക്കി മാറ്റുന്നത്. വന്യജീവികളുടെ മുൻപിൽ അനാവശ്യ ഹീറോയിസം കാണിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവന് മാത്രമല്ല, ആ പ്രദേശത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും കൂടിയാണ് ഭീഷണിയാകുന്നത്.
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