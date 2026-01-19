സിയ ഫാത്തിമയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് സ്കൂളിൻ്റെ 'നന്ദി'; 1100 വിദ്യാർഥികളെ അണിനിരത്തിയ സ്നേഹം
രോഗബാധിതയായ സിയാ ഫാത്തിമയെ ഓൺലൈനായി കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിന് സർക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പടന്നയിലെ വിദ്യാർഥികൾ
Published : January 19, 2026 at 4:58 PM IST
കാസർകോട്: 'അവൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി... അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ച സർക്കാരിന് നന്ദി...' ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ ചേർന്നുനിന്ന് പടന്നയിലെ വിദ്യാർഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. അസുഖബാധിയായി കഴിയുന്ന സിയ ഫാത്തിമ ഓൺലൈൻ വഴി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിലൂടെ കേരളക്കര മുഴുവൻ അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പടന്ന എംആർവിഎച്ച് എസിലെ 1100 വിദ്യാർഥികള് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന് "നന്ദി" എന്ന വാക്ക് കുറിച്ചത്.
അസുഖ ബാധിതയായി ചികിത്സയിലുള്ള കാസർകോട് പടന്നയിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി സിയാ ഫാത്തിമയെ ഓൺലൈനായി കലോത്സവ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് നന്ദി അറിയിച്ചാണ് സിയയുടെ സ്കൂളും സഹപാഠികളും രംഗത്തെത്തിയത്. കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈനിലൂടെ മത്സരത്തിൽ കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി സിയയ്ക്ക് അവസരം നല്കിയതിന് സ്കൂളിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പടുത്താനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പല് എം സി ശിഹാബ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പടന്ന എംആർവിഎച്ച്എസ്സിലെ പ്രിയ വിദ്യാർഥികൾ ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ മൈതാനത്ത് അണിനിരന്ന് 'നന്ദി' എന്ന് കുറിച്ച ആ കാഴ്ച ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി ഫെയ്സ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കടമ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അസുഖബാധിതയായി കഴിയുന്ന സഹപാഠി സിയ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിനാണ് ഈ സ്നേഹപ്രകടനം എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷം എന്നും പറഞ്ഞു.
'പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളേ, സർക്കാരിന് നന്ദി പറയേണ്ടതില്ല. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത്, ശാരീരികമായ അവശതകൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് വേദി ഒരുക്കുക എന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ കടമ നിറവേറ്റുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്.
സിയ ഫാത്തിമയെ ചേർത്തുപിടിച്ച പടന്നയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സിയ മോൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.
നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, ആരെയും ഒഴിവാക്കാതെ, എല്ലാവരെയും കൂടെക്കൂട്ടി...' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സിയാ ഫാത്തിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്ന 'വാസ്കുലൈറ്റിസ്' എന്ന ഗുരുതര രോഗം സിയയെ തളർത്തിയതോടെ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി. ആംബുലൻസിൽ എങ്കിലും തനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പിതാവിനോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും നിരാശ ആയിരുന്നു ഫലം. തുടര്ന്ന് സിയാ ഫാത്തിമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് അയച്ചു. അങ്ങനെ 64 വർഷത്തെ കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈനിലൂടെ മത്സരത്തിൽ കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കാം എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലെ അറബിക് പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മത്സരം തൃശൂർ സിഎംഎസ് എച്ച്എസ്എസിൽ നടന്ന അതേ സമയം പടന്നയിൽ നിന്ന് സിയയും ഓൺലൈനായി മത്സരിച്ചു. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു.
പടന്ന തെക്കേപ്പുറത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അബ്ദുൾ മുനീറിൻ്റെയും എൽ കെ സാറുവിൻ്റെയും മകളായ സിയയ്ക്ക് രണ്ടരമാസം മുമ്പ് കാൽ മുറിഞ്ഞതോടെ കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. അസുഖം അൽപം ഭേദപ്പട്ടതോടെ മൊഗ്രാലിൽ നടന്ന ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും എ ഗ്രേഡോടെ സംസ്ഥാനതലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. കാലിലെ വേദന വീണ്ടും കലശലായതോടെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വാസ്കുലൈറ്റിസ് എന്ന ഗുരുതര രോഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് വീക്കം സംഭവിക്കുന്ന അസുഖമാണിത്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ആരോഗ്യമുള്ള രക്തക്കുഴലുകളെ ആക്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്. രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടുകയും അവയവങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അതുമൂലം അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാഴ്ച കണ്ണൂരിൽ കിടത്തി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
മൂന്നു ദിവസമായി പടന്നയിലെ വീട്ടിൽ ക്വാറൻ്റെയിനിലാണ്. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി കലോൽസവത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന ആശങ്ക സ്കൂളിലെ അറബിക് അധ്യാപികമാരുമായി സിയ ഫാത്തിമ പങ്കുവെച്ചതാണ് സ്വപ്ന തുല്യമായ അവസരം തുറന്നു കിട്ടിയത്. മുഖ്യാധ്യാപിക വി കെ ശശികല, പ്രിൻസിപ്പൽ എം സി ശിഹാബ്, അധ്യാപികമാരായ എൻ ബി ഫെബീന, വി കെ പി ഖദീജ എന്നിവർ ചേർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനവും സിയ ഫാത്തിമ വാട്സാപ്പിലൂടെ നൽകിയ അപേക്ഷയും പരിഗണിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോൽസവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മന്ത്രി പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയത്.
തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുനൽകിയ സർക്കാരിനോടും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോടും നന്ദി പറയാന് പടന്നയിലെ സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ വിദ്യാര്ഥികള് ചേർന്നുനിന്നപ്പോൾ വിരിഞ്ഞത് വെറുമൊരു വാക്കല്ല, മറിച്ച് സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ പാഠമായിരുന്നു.
Also Read: തുളൂർക്കാവിൽ നീലവസന്തം; ഏഴു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന പൂമാലക്കുറിഞ്ഞി വിരിഞ്ഞു