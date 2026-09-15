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'ഭയപ്പെടുത്തി നിശബ്‌ദരാക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട'; ഇ.ഡിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റിയാസ്

നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചേർത്ത് രൂപീകരിച്ച ഗ്രൂപ്പാണ് 'നമ്മൾ ബേപ്പൂർ' ഗ്രൂപ്പെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ്

MOHAMMED RIYAS PRESS MEET ED RAID ON VEENA KERALA CPM AGAINST ED NAMMAL BEYPORE WHATSAPP GROUP
പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 9:20 AM IST

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കോഴിക്കോട്: എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റേത് (ഇ.ഡി) കെട്ടിച്ചമച്ച തിരക്കഥയാണെന്നും വാർത്തകൾ ചോർത്തി നൽകി വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ഇ.ഡിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമുന്നയിച്ച അദ്ദേഹം വിഷയത്തെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തന്നെ വ്യക്തിപരമായി മോശമാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്.

തനിക്കെതിരെ വലിയ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രബലമായ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാർത്ത ചോർത്തി നൽകുകയാണോ വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും വലിയ റാലിയും നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടതിലും ദുരൂഹതയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നീക്കങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

പൊളിഞ്ഞ ഹവാല കഥകൾ
നേരത്തെ ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കഥ മെനയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് പൊളിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 'നമ്മൾ ബേപ്പൂർ' എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പുതിയ കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചേർത്ത് രൂപീകരിച്ച ഗ്രൂപ്പാണിത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചാറ്റുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ആർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇതിൽ യാതൊരുവിധ ഒളിച്ചുകളിയുമില്ല. ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വീണയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അസംബന്ധം
വീണ കള്ളപ്പണം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന വാർത്തകൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. ഭാവിയിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറിപ്പുകളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. റെയ്ഡ് വേളയിൽ ലഭിച്ച രേഖകളുടെ അടിയിൽ ഒപ്പിടുക എന്നത് സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണ്. അത് കുറ്റസമ്മതമല്ല. വീണയെ മൂന്ന് തവണ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും ഹവാല ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് ഇ.ഡി ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. മെയ് 27ന് വീട്ടിൽ വച്ചും പിന്നീട് കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫിസിൽ വച്ചും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ഉന്നയിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇത് തികച്ചും അപലപനീയമാണ്.

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ഭയപ്പെടുത്തി നിശ്ശബ്ദരാക്കാമെന്നത് ഇ.ഡിയുടെ ധാരണ മാത്രമാണ്. ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു അടിയും പിന്നോട്ട് പോകില്ല. വിഷയത്തിൽ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് നിയമപരമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം ഏജൻസികൾ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചട്ടുകമായി മാറുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടം നടത്തുമെന്നും റിയാസ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി, എംവി ഗോവിന്ദൻ, പിണറായി വിജയൻ എന്നിവർ തയ്യാറായില്ല.

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TAGGED:

MOHAMMED RIYAS PRESS MEET
ED RAID ON VEENA
KERALA CPM AGAINST ED
NAMMAL BEYPORE WHATSAPP GROUP
MOHAMMED RIYAS AGAINST ED

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