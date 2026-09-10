ഇഡി പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കേണ്ട; വ്യാജമൊഴിയുണ്ടാക്കി വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നുവെന്ന് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്
ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചില കടലാസുകളിൽ ഒപ്പിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മൊഴിയാകുക എന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ്
Published : September 10, 2026 at 12:19 PM IST
കോഴിക്കോട്: എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) ഭീഷണികൾക്കും വ്യാജമൊഴികൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും വഴങ്ങില്ലെന്നും വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്നും സിപിഎം നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. തൻ്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെയും വീണ വിജയൻ്റെയും പേരുകൾ പറയാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസി സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇഡി നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കടുത്ത മാനസിക പീഡനമാണ് പലരും നേരിടുന്നത്. ഹസ്സൻ വാരിസിൻ്റെ മൊഴി ഇത്തരത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കടലാസുകളിൽ ഒപ്പിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മൊഴിയാകുക എന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചോദിച്ചു. പ്രായമായ രക്ഷിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് മർദിക്കുമെന്നും സ്വന്തം മക്കളെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരം വ്യാജമൊഴികളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പുവയ്പ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഭയന്നും മാനസികമായി തകർന്നും ആളുകൾ ഈ മൊഴികൾ തിരുത്തി കോടതികൾക്കും മറ്റും കത്തയക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമ വിചാരണയും കള്ളപ്രചാരണവും
അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെയും മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. വീണ വിജയനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും മാധ്യമ വാർത്തകളും പൂർണമായും പച്ചക്കള്ളമാണ്.
ടി വീണ സേവനം നൽകിയില്ലെന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. മുൻപ് കർത്ത മൊഴി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇപ്പോൾ വീണയും റിയാസും മൊഴി നൽകിയെന്ന തരത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വഴങ്ങാത്തതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും സഹകരിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. തൻ്റെയും പിണറായി വിജയൻ്റെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ വീടുകളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ പോലും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
അവിടെനിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നോട്ടുകളെക്കുറിച്ചും മെഷീനുകളെക്കുറിച്ചും തെറ്റായ കഥകൾ ചമയ്ക്കുന്നത്. ആളുകളെ നിരന്തരം മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേസുകളിൽ നിന്ന് വെറുതെ വിടുമ്പോഴേക്കും വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടൽ
മാസപ്പടി ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഎംആർഎൽ, എക്സാലോജിക് കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റിയാസിൻ്റെ പ്രതികരണം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും കുടുംബത്തെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. വ്യാജമൊഴികൾ ഉണ്ടാക്കി അത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകി വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനാണ് ഇഡി നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ആയുധമാക്കുന്ന പ്രവണത ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. ഇത്തരം വഴിവിട്ട രീതികൾ ഭരണഘടനാപരമായി ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇഡിയെ പേടിച്ചുനിൽക്കാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കിട്ടില്ല. ബംഗാളിലെയും അസമിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെപ്പോലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ പേടിച്ചോടുന്നവരല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടവരാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നും സത്യം ഒടുവിൽ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലകൾ മാത്രമാണ് താൻ ഇതുവരെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഭരണപക്ഷത്തിനോ മറ്റുള്ളവർക്കോ കഴിയില്ല. പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സുതാര്യമായ ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എത്രയൊക്കെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിച്ചാലും ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും മതനിരപേക്ഷതയും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. അവ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉറച്ച നിലപാടുമായി അവസാന ശ്വാസം വരെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് വ്യക്തമാക്കി.
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