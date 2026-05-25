കണ്ണൂരിന് ഇനി പുതിയ നാഥൻ; ജില്ലാ കലക്‌ടറായി ചുമതലയേറ്റ് പി. വിഷ്‌ണുരാജ്

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വിഷ്‌ണുരാജ് ജില്ലാ കലഖ്‌ടറായി ചുമതലയേറ്റത്. 2019 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഓഫീസറാണ് വിഷ്‌ണുരാജ്. അതേസമയം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കലക്‌ടറായി എസ് സ്വാതിയും ചുമതലയേറ്റു

P Vishnuraj as kannur district collector
Published : May 25, 2026 at 6:27 PM IST

കണ്ണൂർ: ജില്ലാ കലക്‌ടറായി പി. വിഷ്‌ണുരാജ് ചുമതലയേറ്റു. ഇന്ന് (മെയ് 25) രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ കലക്‌ടർ അരുൺ കെ വിജയനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. കണ്ണൂരിനെ പോലെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്‌കാരികപരവുമായി ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു ജില്ലയുടെ കലക്‌ടറായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പി. വിഷ്‌ണുരാജ് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ കലക്‌ടറായിരുന്ന അരുൺ കെ വിജയനെ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടറായാണ് മാറ്റി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചറിയാനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാനുമുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും നടത്തുക. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയും ഒപ്പം എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒത്തുചേർന്നും പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് എല്ലാവിധ സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

P Vishnuraj

2019 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഓഫീസറായ പി. വിഷ്‌ണുരാജ് തൃശൂർ എറവ് സ്വദേശിയാണ്. വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടറായും കെഎസ്‌ഐഡിസി മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറായും സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയായിരുന്നു. മലപ്പുറം അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കലക്‌ടർ, എറണാകുളം സബ് കലക്‌ടർ, സ്‌പോർട്‌സ്-യുവജനകാര്യം ഡയറക്‌ടർ, കേരള സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി, സ്‌പോർട്‌സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ സിഇഒ-എംഡി, പ്ലാൻ്റേഷൻസ് സ്‌പെഷൽ ഓഫീസർ, കേര പ്രൊജക്‌ട് അസി. പ്രൊജക്‌ട് ഡയറക്‌ടർ, പിഡബ്ല്യുഡി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, പിഐഇഎംഡി ഡയറക്‌ടർ എന്നീ ചുമതലകളും വഹിച്ചു.

കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിൽ നിന്ന് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക് ബിരുദം നേടി. ഐഎഎസ് നേടുന്നതിന് മുമ്പ് 2018 ൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്‌റ്റ് സർവീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു.
കലക്‌ടറുടെ ചേംബറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തലശ്ശേരി സബ് കലക്‌ടർ കാർത്തിക് പാണിഗ്രഹി, അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കലക്‌ടർ എസ് സ്വാതി, എഡിഎം കലാ ഭാസ്‌കർ, ജില്ലാ തല ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കലക്‌ടറുടെ മാതാവ് ടി.കെ കമല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Swathi IAS, Assistant Collector of Kannur

അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കലക്‌ടറായി എസ് സ്വാതി

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കലക്‌ടറായി എസ് സ്വാതി ചുമതലയേറ്റു. 2025 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് സ്വാതി. പത്തനംതിട്ട കോന്നി സ്വദേശിയായ സ്വാതിയുടെ ആദ്യ നിയമനമാണ് കണ്ണൂരിലേത്. കരുനാഗപ്പള്ളി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും ബി.ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട് സ്വാതി.

