'എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം' ഇഡി അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് പിവി അന്‍വര്‍

യുഡിഎഫ് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുമെന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പിവി അൻവർ വ്യക്തമാക്കി.

Trinamool Congress Leader PV Anvar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: തൻ്റെ വസതിയിലെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് പരിശോധനയില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുൻ എംഎൽഎയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പിവി അൻവർ. കെഎഫ്‌സില്‍ നിന്ന് ലോണ്‍ എടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശോധന നടന്നതെന്നും ചില രേഖകൾ കൂടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. എംഎൽഎ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നമാണിത്.

എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും മലപ്പുറത്ത് നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എടുത്ത ലോണിനേക്കാൾ നിർമാണം നടത്തി എന്ന സംശയത്താൽ ആയിരുന്നു പരിശോധന നടന്നത്. ഒമ്പതര കോടി ആണ് ലോൺ എടുത്തത്. 6 കോടിയോളം തിരിച്ചടച്ചതാണ്. കള്ളപ്പണം ഇടപാട് നടന്നിട്ടില്ല. ലോൺ എടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തത്.

പ്രതികരണവുമായ പിവി അന്‍വര്‍ (ETV Bharat)

വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻ്റിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ലോൺ എടുത്തത്. ഒരേ വസ്‌തു വച്ച് രണ്ട് ലോൺ എടുത്തുവെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻ്റ് നൽകുന്ന കെഎഫ്‌സി തനിക്ക് മാത്രം ഇത് അനുവദിക്കാത്തത് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകും. ഇഡി അന്വേഷണം ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നും അന്‍വര്‍ ചോദിച്ചു.

പിന്നാലെയാണ് ഇഡി റെയ്‌ഡ് നടന്നത്. 2015 ലായിരുന്നു അൻവർ കേരള ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും 12 കോടി വായ്‌പ എടുത്തത്. എന്നാലിത് തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി. പിവി അൻവറിൻ്റെ സിൽസില പാർക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജിലൻസ് പരിശോധന നടന്നിരുന്നു. വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിൽ അൻവർ നാലാംപ്രതിയാണ്. സഹായി സിയാദ്, കെഎഫ്‌സി ചീഫ് മാനേജർ അബ്‌ദുല്‍ മനാഫ്, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ മിനി, മുനീർ അഹമ്മദ് എന്നിവരെല്ലാം വിജിലൻസ് കേസിൽ പ്രതികളാണ്.

യുഡിഎഫ് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകും: അതേസമയം, യുഡിഎഫ് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പിവി അൻവർ വ്യക്തമാക്കി. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യമേ യുഡിഎഫിന് നിരുപാധിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം യുഡിഎഫിന് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ്. അത് യുഡിഎഫിന് തടസമാകില്ല. യുഡിഎഫ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പല വട്ടം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.

24നുള്ളിൽ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം തീരുമാനം പറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പിവി അൻവർ വ്യക്തമാക്കി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രാദേശിക ഇടപെടൽ ആണ് വിഷയം. സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് കിട്ടിയ പരിഗണനയുടെ പകുതി എങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ. യുഡിഎഫ് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകും. ജില്ലയിലെ പ്രദേശിക പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവേശനം നീട്ടുന്നത്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയ, ഇന്നലെയാണ് അന്‍വറിൻ്റെ വീട്ടില്‍ ഇഡി പരശോധന നടന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒതായിലെ വീട്ടിലാണ് റെയ്‌ഡ് നടത്തിയത്. കേരള ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും അൻവർ 12 കോടി രൂപ വായ്‌പ എടുത്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ നേരത്തെ വിജിലൻസ് റെയ്‌ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.

